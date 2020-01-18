Лоренсо получит титул «Легенды MotoGP»

Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо покинул чемпионат по окончании прошлого сезона. Переход в Honda оказался неудачным для испанского ветерана: за весь сезон он ни разу не попал в топ-10 и решил не продолжать выступления. Однако, былых заслуг Лоренсо оказалось достаточно, чтобы MotoGP официально признала его «легендой».

Церемония присвоения испанскому гонщику этого статуса состоится в сезоне-2020 на Гран При в Хересе.

Лоренсо впервые выступил в чемпионате мира по мотогонкам именно в Хересе в 2002 году. С тех пор он провел в паддоке 19 лет и выиграл 68 гонок, из которых 47 пришлись на MotoGP. На его счету пять титулов в разных классах мотогонок.

«Я невероятно счастлив от того, что меня назвали Легендой MotoGP, – сказал испанец. – Выигранные мной гонки и пять титулов намного превосходят то, чего я ожидал. А титула Легенды MotoGP добиться еще тяжелее. Он означает, что ты оставил свой след в истории спорта».

Помимо Лоренсо в 2020 году статус Легенд присвоят еще двоим пилотам. Ими станут четырехкратный чемпион в классе 250сс и двукратный чемпион мира по супербайку Макс Бьяджи и четырехкратный чемпион мира в классах 50сс и 125сс Хью Андерсон.

Дополнительная информация: Льюис Данкан