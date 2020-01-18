Лоренсо получит титул «Легенды MotoGP»
Завершившего карьеру гонщика будут чествовать на родине, где он провел свой первый Гран При.
Трехкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо покинул чемпионат по окончании прошлого сезона. Переход в Honda оказался неудачным для испанского ветерана: за весь сезон он ни разу не попал в топ-10 и решил не продолжать выступления. Однако, былых заслуг Лоренсо оказалось достаточно, чтобы MotoGP официально признала его «легендой».
Церемония присвоения испанскому гонщику этого статуса состоится в сезоне-2020 на Гран При в Хересе.
Лоренсо впервые выступил в чемпионате мира по мотогонкам именно в Хересе в 2002 году. С тех пор он провел в паддоке 19 лет и выиграл 68 гонок, из которых 47 пришлись на MotoGP. На его счету пять титулов в разных классах мотогонок.
«Я невероятно счастлив от того, что меня назвали Легендой MotoGP, – сказал испанец. – Выигранные мной гонки и пять титулов намного превосходят то, чего я ожидал. А титула Легенды MotoGP добиться еще тяжелее. Он означает, что ты оставил свой след в истории спорта».
Помимо Лоренсо в 2020 году статус Легенд присвоят еще двоим пилотам. Ими станут четырехкратный чемпион в классе 250сс и двукратный чемпион мира по супербайку Макс Бьяджи и четырехкратный чемпион мира в классах 50сс и 125сс Хью Андерсон.
Дополнительная информация: Льюис Данкан
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Хорхе Лоренсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Лоренсо получит титул «Легенды MotoGP»
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