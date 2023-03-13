Лоренс Стролл рассказал, как убедил Алонсо перейти в Aston Martin
Сейчас все восторгаются прозорливости Фернандо, который сменил Alpine на Asaton Martin. Но полгода назад этот трансфер выглядел далеко не столь очевидным…
Фернандо Алонсо завершил было карьеру в Ф1 после сезона-2018, но не смог долго оставаться без гонок Гран При и вернулся в пелотон два с небольшим года спустя за рулем Alpine. Несмотря на солидный возраст – испанцу уже исполнилось 40 лет – он продолжал с энтузиазмом выходить на старт, а прошлым летом шокировал паддок объявлением о переходе в Aston Martin.
Тогда многие удивлялись выбору Фернандо, ведь зеленые машины команды из Сильверстоуна с большим трудом зарабатывали очки в гонках, отставая даже от Alpine. Алонсо и прежде имел славу пилота, который постоянно выбирает для перехода не те команды – и его контракт с Aston поспешили назвать очередной ошибкой.
Однако после того, как ветеран Ф1 финишировал третьим в Бахрейне на старте чемпионата-23, даже скептики вынуждены были признать, что в этот раз у Фернандо может что-то получиться.
В интервью каналу Sky владелец AMR Лоренс Стролл рассказал, как в минувшем августе он смог оперативно организовать переход пилота после того, как Себастьян Феттель объявил о скором завершении карьеры.
«Мы уже давно знакомы, – объяснил канадский бизнесмен. – Когда Фернандо еще гонялся за Ferrari, Лэнс входил в их академию – ему тогда было лет 12 или около того. Тогда-то мы [с Алонсо] и наладили отношения.
Фернандо – один из лучших гонщиков в истории. И с течением времени я понял, что у нас с ним одни и те же ценности. Так что [после объявления Феттеля] я просто пригласил его на встречу и рассказал обо всех своих планах на будущее.
Он знал меня уже долгое время, так что выслушал и просто сказал: "Ты будешь моим следующим боссом, я хочу стать частью всего этого"».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, после финиша на третьем месте
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
«Не будем говорить, что нас ждет классный год»
Рассуждая о том, чего он ожидает от команды, Стролл-старший продолжил: «Я не хочу устанавливать цели. Мы просто должны сделать все, что в наших силах. Думаю, нам уже удается показывать свои возможности.
Разумеется, мы нацелены прибавлять по ходу сезона – как и все остальные. Пока наша машина только делает первые шаги, но мы сможем улучшить ее благодаря CFD и продувкам в трубе. Однако я все равно не хочу ставить какие-то цели и говорить, что нас ждет классный год. Пока нам просто удался классный старт.
Начиная всю эту историю, я сразу говорил, что впереди у нас пятилетнее приключение в походе за титулами. Были те, кто не верил мне: и когда я купил Force India, чтобы сделать из нее Racing Point, и позже с Aston Martin.
Мы провели серьезные преобразования: расширили штат сотрудников с 400 до 740 человек, построили новую современную базу. При этом переезд туда состоится только 1 мая, так что пока наши успехи связаны вовсе не с базой».
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