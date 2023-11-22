«Лоренс никуда не уходит». В Aston опровергли слухи и рассказали о новых инвесторах

Недавно пакет акций Aston Martin F1 выкупила частная инвестиционная компания Arctos, которая уже владеет долями в самых разных спортивных командах – преимущественно в американских (из чемпионатов NBA, NHL и других), но также она представлена и в европейском футболе, в частности, является совладельцем «Ливерпуля».

После этого усилились слухи, что нынешний владелец коллектива Лоренс Стролл планирует постепенно отходить от дел и в будущем у коллектива появятся новые совладельцы.

Однако по ходу Гран При Лас-Вегаса управляющий директор команды Джефф Слэк объявил, что альянс с Arctos является стратегическим. Aston Martin нужны те знания и те контакты, которые есть у новых инвесторов, а Стролл нисколько не утратил интереса к Ф1.

«Лоренс полностью в игре, он никуда не уходит, – объяснил Слэк. – Это касается не только команды. Сам проект [бренда] Aston Martin Lagonda является весьма важной частью его жизни.

Команда при этом выступает маркетинговой платформой для Aston Martin Lagonda. Кроме того, Лоренс очень богат, никаких проблем с капиталами у него нет».

Топ-менеджер продолжил: «Если чуть глубже погрузиться в ситуацию, то наши новые совладельцы не имеют никакого контроля. Они ничем не управляют и не руководят. У них лишь миноритарные пакеты. Они не собираются становиться владельцами команды.

И если бы Лоренс собрался найти кого-то, кому в итоге продаст команду, эти люди были бы последними, к кому бы он обратился».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

По мнению Слэка, инвесторов из Arctos можно назвать идеальными для Aston F1.

«Мы познакомились с ними пару лет назад, – объяснил он. – Они лучшие в своем секторе. Их специализация – долговременные вложения в миноритарные пакеты известных брендов. Такой подход используют не так много людей, но сейчас в спорт приходит все больше денег. И эти парни – и лидерах такого процесса.

На самом деле, к Лоренсу приходили многие желающие вложиться в команду. Мы в особенной ситуации: владелец контролирует всю компанию и сам решает, с кем хочет работать. Это совсем не сложный процесс.

У нас нет никакого процесса отбора. Мы просто увидели правильных ребят, работа с которыми важна со стратегической точки зрения.

Разумеется, это инвесторы, но прежде всего они принесли с собой опыт работы с самыми известными брендами мира».

Говоря о том, чем конкретно партнерство поможет Aston Martin, управляющий директор объяснил: «Тут важно не ограничивать себя рамками. Никто не делает свою работу безупречно. Порой надо взглянуть на происходящее со стороны, чтобы понять, как его улучшить.

Речь не только о коммерческих и маркетинговых вопросах. Это может быть подготовка спортсменов, привлечение лучших в этом вопросе.

Есть целый ряд вопросов, в которых мы можем чему-то научиться. Так же и они смогут что-то перенять от нас, ведь у нас глобальный бизнес, тогда как они работали с более локальными историями».

Aston Martin отлично начала нынешний сезон Ф1 и долгое время занимала второе место в Кубке конструкторов. После этого результаты несколько снизились, и сейчас «зеленые» откатились на пятую строчку.