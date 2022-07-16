Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли
Французский пилот AlphaTauri рассказал о необычных привычках своего напарника
Юки Цунода приехал в Европу в 2019 году, а еще два года спустя дебютировал в Формуле 1. Несмотря на несомненный талант, гонщик пока не может в полной мере реализовать свои способности из-за непростого характера – ему даже пришлось нанимать психолога.
На трассе Юки быстр, но несдержан, что порой приводит к ошибкам. Достаточно вспомнить аварию с Пьером Гасли в Сильверстоуне, виновником которой стал японец. Едва ли кого-то удивит, что и в обычной жизни у Цуноды тоже непростой характер.
Насколько примеров, подтверждающих это утверждение, его французский напарник привел на страницах корпоративного издания Tauri Talk. В полушуточной заметке Гасли признался: «Он та еще заноза в моей заднице. Очень непросто общаться с ним изо дня в день, даже по ходу уик-энда.
К счастью, у нас хотя бы разные комнаты. Он, конечно, продолжает постоянно ломиться в мою дверь, но сейчас я к этому уже привык».
В прошлом году для усиления контроля AlphaTauri переселила Цуноду поближе к своей базе в Фаэнце. Для Гасли это привело к новым сложностям.
«Чувствую, скоро он вновь пригласит меня вместе поужинать в Милане, – вздохнул Пьер. – Когда мы договорились в прошлый раз, это было полное бедствие. Он опоздал на час.
К счастью, там были и другие люди, но он просто любит вести себя не так, как положено. Наверное, у него есть какие-то свои причины. Впрочем, я не в обиде – дам ему второй шанс».
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