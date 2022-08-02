Williams отдаст машину в тренировке своему протеже Сардженту

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С 2022 года каждая команда Ф1 по правилам обязана дважды в год привлечь к работе в пятничных тренировках молодых пилотов – это правило не распространяется лишь на Alfa Romeo, в составе которой выступает дебютант Гуаньюй Чжоу.

Во вторник Williams объявила, что вслед за Ником де Врисом, который пилотировал ее машину в Барселоне, привлечет к участию в Гран При гонщика своей молодежной программы Логана Сарджента, который в этом сезоне входит в число лидеров Формулы 2.

Американец сможет сесть за руль FW44 на этапе в Остине во второй половине октября.

Логан получил поддержку Willaims прошлой осенью и уже участвовал в тестах новичков Ф1 в Абу-Даби. Он заменит на Гран При США Николя Латифи и станет первым американцем в Формуле 1 после Алекса Росси в 2015 году.

В нынешнем сезоне Ф2 21-летний Сарджент одержал две победы и занимает третью строчку в общем зачете.