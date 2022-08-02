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Формула 1 / Гран При США Новость

Williams отдаст машину в тренировке своему протеже Сардженту

Американский гонщик сможет сесть за руль на своем домашнем Гран При в Остине, который пройдет в октябре

Меган Уайт
Автор:
Williams отдаст машину в тренировке своему протеже Сардженту
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С 2022 года каждая команда Ф1 по правилам обязана дважды в год привлечь к работе в пятничных тренировках молодых пилотов – это правило не распространяется лишь на Alfa Romeo, в составе которой выступает дебютант Гуаньюй Чжоу.  

Во вторник Williams объявила, что вслед за Ником де Врисом, который пилотировал ее машину в Барселоне, привлечет к участию в Гран При гонщика своей молодежной программы Логана Сарджента, который в этом сезоне входит в число лидеров Формулы 2. 

Американец сможет сесть за руль FW44 на этапе в Остине во второй половине октября.  

Логан получил поддержку Willaims прошлой осенью и уже участвовал в тестах новичков Ф1 в Абу-Даби. Он заменит на Гран При США Николя Латифи и станет первым американцем в Формуле 1 после Алекса Росси в 2015 году. 

В нынешнем сезоне Ф2 21-летний Сарджент одержал две победы и занимает третью строчку в общем зачете. 

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