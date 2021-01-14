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Формула 1 / Галерея

Ливрея Alpine A521: фото

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Ливрея Alpine A521: фото
Автор:
, Ответственный редактор

Мы собрали кадры с новой раскраской машины, которая пришла на смену желто-черным цветам Renault

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team , Alpine
Автор Александр Кабановский

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