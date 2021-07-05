Лишний вес и дверь для босса. Как Мазепин провел Гран При Австрии

Чего ждали: зарубы с напарником

После жесткой дуэли Никиты и Мика Шумахера на первом австрийском этапе, во второй гонке логично было ждать продолжения. Тем более, что этой борьбе, как минимум на словах, потворствовал даже босс Haas Гюнтер Штайнер. После Штирии он заявил, что его пилотам надо научиться обгонять перед следующем сезона. А кроме как друг друга, обгонять им некого.

Дополнительно мотивировать Никиту должна была несправедливость команды. На неделе он рассказал, что ему дали намного более тяжелую машину, чем у Шумахера, что никак не может не сказываться на скорости.

Вдобавок, Мазепин схлестнулся в юмористической дуэли со Штайнером. Перед Штирией босс подарил россиянину спиннер, с намеком на частые развороты пилота. В Австрию Никита привез для Гюнтера... дверь! Смысл шуток обычно не объясняют, но вот тут есть понятный разбор. Естественно, после такой зарубы Никите должно было хотеться и на трассе кое-что доказать начальнику.

Как все начиналось: словно машина стала еще тяжелее

Если на Гран При Штирии Никита еще давал намеки на борьбу, то в этот раз все не задалось с самого начала. На первой же тренировке Мазепин уступил Шумахеру больше семи десятых. На второй практике разрыв удалось сократить, но с последнего места россиянин не ушел.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Сам пилот вечером пятницы посетовал на то, что работа инженеров с настройками не приносит ему пользы.

«Похоже, мне стоит сходить на какие-нибудь курсы для инженеров. Ведь я все время считал, что пилот делает свою работу, а инженеры – свою. А сейчас складывается ощущение, что мы говорим на разных языках. Я без шуток хочу разобраться в кое-каких нюансах – чтобы понять, как я могу повлиять на улучшение ситуации с машиной. Ибо сейчас мне кажется, что эту ситуацию нельзя назвать многообещающей», – сказал Мазепин.

В настройках дело было или нет, но в субботу ситуация не поменялась. На практике Никита вновь был последним, в паре десятых от Шумахера. А в квалификации первую попытку ему испортил трафик, а вторая прошла хоть чисто, да не быстро. Итоговое отставание в 0,524 от Шумахера было в три с лишним раза больше, чем на прошлом этапе.

Зато Никита отметился яркими словами по итогам квалификации. Мазепин, которого с самого начала карьеры стали критиковать за нарушение неписанных джентльменских правил, не смог сдержаться видя, как другие нарушают их – и никакой критики не получают.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

«Ф1 очень двуличный мир. Если у тебя громкое имя и много титулов, тебя позволяют больше, чем если у тебя нет этого имени и титулов», – заявил россиянин. И вряд ли кто-то сможет с ним поспорить.

Как все прошло: скучно и очень медленно

В отличие от прошлой гонки, никакой борьбы на старте у Мазепина не получилось. Он среагировал хуже Шумахера и пока тот ринулся на соперников, Никита лишь догонял пелотон.

В какой-то момент он сумел догнать Латифи и даже пару раз с ним поравнялся, но затем на трассу выехал сейфти-кар. После рестарта борьбы с Williams уже не вышло, а затем Никита почти без борьбы пропустил сменившего шины Джовинацци, и по сути покинул гонку.

На короткий отрезок он поднимался до 16-го места за счет пит-стопов соперников, но быстро пропускал их обратно. О борьбе с Шумахером речи тоже не шло. К финишу разрыв между двумя пилотами Haas превысил 50 секунд. При том, что сам Мик от ближайшего соперника отстал почти на минуту. А после финиша Никите еще и выписали 30 секунд штрафа за недостаточное замедление под желтыми флагами. На позицию россиянин это, понятно, не повлияло. Но и позитива гонке не добавило.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Да, в этот раз Никите удалось проиграть лидеру два круга, а не три. Но на деле гонка получилась куда хуже прошлой. По сути, после первого круга это была не гонка, а одинокая езда по штирийским холмам. Польза от такой гонки, по словам Мазепина, оказалась только диетической: «В этот раз позитив можно найти разве что в том, что я проехал немало кругов и сжег немало калорий».

Чего ждать теперь: роста проблем

Как бы ни хотелось обнадежить российских фанатов, но реальных поводов для надежд нет. Скоростная и крайне сложная трасса в Сильверстоуне вряд ли подойдет что Haas в целом, что Мазепину в частности.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Новое, не потяжелевшее на 4 кг из-за заплаток шасси Никите обещают только после летнего перерыва. А значит на быстрой трассе он должен начать еще больше проигрывать Шумахеру. Лучшее, что сможет сделать россиянин в Великобритании – не разбиться на извилистом автодроме. Но и это будет весьма непросто.