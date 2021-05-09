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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о гонке

Лишний пит-стоп помог Хэмилтону отобрать у Ферстаппена победу в Барселоне

Автор:
, Ответственный редактор

Даже уступив на старте, Льюис Хэмилтон сумел за счет верной тактики переиграть своего главного соперника на Гран При Испании

Лишний пит-стоп помог Хэмилтону отобрать у Ферстаппена победу в Барселоне

Выиграв накануне 100-й поул в карьере, британский пилот Mercedes уступил инициативу на старте. Начинавший борьбу вторым Макс Ферстаппен смог захватить внутреннюю траекторию перед торможением на входе в первый поворот – и возглавить гонку. 

 

Лидеры сезона оставались рядом два десятка кругов, но первый пит-стоп в Red Bull провели раньше соперников. Заминка с одним из колес дала Mercedes шанс, но там не стали отвечать сразу, оставив Льюиса не трассе еще на пять кругов – из-за этого отрыв вырос до четырех секунд. 

Но на 44-м круге Хэмилтон вторично поехал за новыми шинами – и за 22 круга до финиша оказался в 22 секундах позади Макса. Темп действующего чемпиона был выше, чем у лидера гонки. Отыгрывая секунду с лишним на круге, Льюис настиг Макса и провел успешную атаку на 60-м круге – в тот самом первом повороте, где уступил на старте. 

 

Изношенный комплект не оставил Ферстаппену шансов отыграться, и в своей 100-й гонке за Red Bull голландцу не удалось выиграть, как в дебюте – на этой же трассе в 2016-м, когда Макс занял место Даниила Квята. Слабым утешением для гонщика стал бонус за лучшее время круга, которое он показал, съездив за свежей резиной.

Валттери Боттас тоже проиграл позицию на старте, когда вынужден был сбросил скорость позади Хэмилтона в первом повороте. Финн пропустил Шарля Леклера, но в дальнейшем смог отыграться за счет более раннего первого пит-стопа. 

Леклер остался лучшим позади тройки лидеров и принес Ferrari очередное четвертое место. Серхио Перес после неудачной субботы и восьмого места на решетке закончил первый круг шестым, но за оставшиеся 65 кругов поднялся всего на одну строчку вверх.

Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс до самого клетчатого флага вели спор за шестое место. и австралиец из McLaren удержался впереди. Его напарник Ландо Норрис, отстав от лидера на круг, занял восьмое место. 

Эстебан Окон, как и Ферстаппен, попробовал преодолеть дистанцию с одним пит-стопом, но потерял несколько позиций в концовке и остался девятым. Десятку замкнул Пьер Гасли.

Никита Мазепин преодолел дистанцию гонки, но финишировал 19-м и последним – в 50 секундах за своим напарником по Haas Миком Шумахером. 

Единственным, кто выбыл из борьбы досрочно, стал сошедший в самом начале из-за падения мощности Юки Цунода. 

 

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Результаты Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 66 -  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 66 15.841 15.841
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 66 26.610 26.610
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 66 54.616 54.616
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 66 1'03.671 1'03.671
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 66 1'13.768 1'13.768
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 66 1'14.670 1'14.670
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 65 1 lap  
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 65 1 lap  
10 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 65 1 lap  
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 65 1 lap  
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 65 1 lap  
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 65 1 lap  
14 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 65 1 lap  
15 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 65 1 lap  
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 65 1 lap  
17 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 65 1 lap  
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 64 2 laps  
19 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 64 2 laps  
  Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 6    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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