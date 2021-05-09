Выиграв накануне 100-й поул в карьере, британский пилот Mercedes уступил инициативу на старте. Начинавший борьбу вторым Макс Ферстаппен смог захватить внутреннюю траекторию перед торможением на входе в первый поворот – и возглавить гонку.

Лидеры сезона оставались рядом два десятка кругов, но первый пит-стоп в Red Bull провели раньше соперников. Заминка с одним из колес дала Mercedes шанс, но там не стали отвечать сразу, оставив Льюиса не трассе еще на пять кругов – из-за этого отрыв вырос до четырех секунд.

Но на 44-м круге Хэмилтон вторично поехал за новыми шинами – и за 22 круга до финиша оказался в 22 секундах позади Макса. Темп действующего чемпиона был выше, чем у лидера гонки. Отыгрывая секунду с лишним на круге, Льюис настиг Макса и провел успешную атаку на 60-м круге – в тот самом первом повороте, где уступил на старте.

Изношенный комплект не оставил Ферстаппену шансов отыграться, и в своей 100-й гонке за Red Bull голландцу не удалось выиграть, как в дебюте – на этой же трассе в 2016-м, когда Макс занял место Даниила Квята. Слабым утешением для гонщика стал бонус за лучшее время круга, которое он показал, съездив за свежей резиной.

Валттери Боттас тоже проиграл позицию на старте, когда вынужден был сбросил скорость позади Хэмилтона в первом повороте. Финн пропустил Шарля Леклера, но в дальнейшем смог отыграться за счет более раннего первого пит-стопа.

Леклер остался лучшим позади тройки лидеров и принес Ferrari очередное четвертое место. Серхио Перес после неудачной субботы и восьмого места на решетке закончил первый круг шестым, но за оставшиеся 65 кругов поднялся всего на одну строчку вверх.

Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс до самого клетчатого флага вели спор за шестое место. и австралиец из McLaren удержался впереди. Его напарник Ландо Норрис, отстав от лидера на круг, занял восьмое место.

Эстебан Окон, как и Ферстаппен, попробовал преодолеть дистанцию с одним пит-стопом, но потерял несколько позиций в концовке и остался девятым. Десятку замкнул Пьер Гасли.

Никита Мазепин преодолел дистанцию гонки, но финишировал 19-м и последним – в 50 секундах за своим напарником по Haas Миком Шумахером.

Единственным, кто выбыл из борьбы досрочно, стал сошедший в самом начале из-за падения мощности Юки Цунода.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Барселоне.

Результаты Гран При Испании