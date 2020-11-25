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Формула 1 / Новость

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020

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Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020
Автор:
, редактор

На вершине рейтинга никаких сюрпризов, а вот аутсайдеры несколько удивляют

Французское издание Business Book GP опубликовало список зарплат пилотов Формулы 1 в 2020 году. Не удивительно, что рейтинг возглавил Льюис Хэмилтон, который уже гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне.

Без учета спонсорских выплат и доходов от рекламы Хэмилтон в этом году заработает 47 млн евро. Его отрыв от ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля из Ferrari, составил 12 млн. Тройку самых высокооплачиваемых гонщиков года замкнул Даниэль Риккардо, которому Renault платит 20 млн евро.

Отметим, что зарплата Хэмилтона превышает общий гонорар 15 пилотов, не входящих в первую пятерку по размеру зарплаты. А вместе Хэмилтон и Феттель лишь пару миллионов уступают всему остальному пелотону вместе взятому.

Российский гонщик Даниил Квят разделил 17-19-е места с пилотами Williams Джорджем Расселлом и Николя Латифи, все трое получают по 750 тыс. евро в год. Меньше них зарабатывает лишь Антонио Джовинацци, чей гонорар составляет 500 тыс. евро.

Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2020 году:

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1
1/20

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Ferrari, 35 млн евро

Себастьян Феттель, Ferrari, 35 млн евро
2/20

Фотограф: FIA

Даниэль Риккардо, Renault F1, 20 млн евро

Даниэль Риккардо, Renault F1, 20 млн евро
3/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, 16 млн евро

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, 16 млн евро
4/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Валттери Боттас, Mercedes F1, 9 млн евро

Валттери Боттас, Mercedes F1, 9 млн евро
5/20

Фотограф: FIA

Шарль Леклер, Ferrari, 9 млн евро

Шарль Леклер, Ferrari, 9 млн евро
6/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Кими Райкконен, Alfa Romeo, 6 млн евро

Кими Райкконен, Alfa Romeo, 6 млн евро
7/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Карлос Сайнс, McLaren, 4,5 млн евро

Карлос Сайнс, McLaren, 4,5 млн евро
8/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Серхио Перес, Racing Point, 4 млн евро

Серхио Перес, Racing Point, 4 млн евро
9/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эстебан Окон, Renault F1, 4 млн евро

Эстебан Окон, Renault F1, 4 млн евро
10/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Ромен Грожан, Haas F1, 2 млн евро

Ромен Грожан, Haas F1, 2 млн евро
11/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Кевин Магнуссен, Haas F1, 2 млн евро

Кевин Магнуссен, Haas F1, 2 млн евро
12/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Алекс Элбон, Red Bull Racing, 2 млн евро

Алекс Элбон, Red Bull Racing, 2 млн евро
13/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren, 1,5 млн евро

Ландо Норрис, McLaren, 1,5 млн евро
14/20

Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images

Лэнс Стролл, Racing Point, 1,5 млн евро

Лэнс Стролл, Racing Point, 1,5 млн евро
15/20

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri, 1 млн евро

Пьер Гасли, AlphaTauri, 1 млн евро
16/20

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Даниил Квят, AlphaTauri, 750 тыс. евро

Даниил Квят, AlphaTauri, 750 тыс. евро
17/20

Фотограф: FIA

Джордж Расселл, Williams Racing, 750 тыс. евро

Джордж Расселл, Williams Racing, 750 тыс. евро
18/20

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Николя Латифи, Williams Racing, 750 тыс. евро

Николя Латифи, Williams Racing, 750 тыс. евро
19/20

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 500 тыс. евро

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 500 тыс. евро
20/20

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Автор Иван Матушкин

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