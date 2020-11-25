Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020

Французское издание Business Book GP опубликовало список зарплат пилотов Формулы 1 в 2020 году. Не удивительно, что рейтинг возглавил Льюис Хэмилтон, который уже гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне.

Без учета спонсорских выплат и доходов от рекламы Хэмилтон в этом году заработает 47 млн евро. Его отрыв от ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля из Ferrari, составил 12 млн. Тройку самых высокооплачиваемых гонщиков года замкнул Даниэль Риккардо, которому Renault платит 20 млн евро.

Отметим, что зарплата Хэмилтона превышает общий гонорар 15 пилотов, не входящих в первую пятерку по размеру зарплаты. А вместе Хэмилтон и Феттель лишь пару миллионов уступают всему остальному пелотону вместе взятому.

Российский гонщик Даниил Квят разделил 17-19-е места с пилотами Williams Джорджем Расселлом и Николя Латифи, все трое получают по 750 тыс. евро в год. Меньше них зарабатывает лишь Антонио Джовинацци, чей гонорар составляет 500 тыс. евро.

Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2020 году: