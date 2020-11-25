Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020
На вершине рейтинга никаких сюрпризов, а вот аутсайдеры несколько удивляют
Французское издание Business Book GP опубликовало список зарплат пилотов Формулы 1 в 2020 году. Не удивительно, что рейтинг возглавил Льюис Хэмилтон, который уже гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне.
Без учета спонсорских выплат и доходов от рекламы Хэмилтон в этом году заработает 47 млн евро. Его отрыв от ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля из Ferrari, составил 12 млн. Тройку самых высокооплачиваемых гонщиков года замкнул Даниэль Риккардо, которому Renault платит 20 млн евро.
Отметим, что зарплата Хэмилтона превышает общий гонорар 15 пилотов, не входящих в первую пятерку по размеру зарплаты. А вместе Хэмилтон и Феттель лишь пару миллионов уступают всему остальному пелотону вместе взятому.
Российский гонщик Даниил Квят разделил 17-19-е места с пилотами Williams Джорджем Расселлом и Николя Латифи, все трое получают по 750 тыс. евро в год. Меньше них зарабатывает лишь Антонио Джовинацци, чей гонорар составляет 500 тыс. евро.
Зарплаты пилотов Формулы 1 в 2020 году:
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Себастьян Феттель, Ferrari, 35 млн евро
Фотограф: FIA
Даниэль Риккардо, Renault F1, 20 млн евро
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, 16 млн евро
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Валттери Боттас, Mercedes F1, 9 млн евро
Фотограф: FIA
Шарль Леклер, Ferrari, 9 млн евро
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Кими Райкконен, Alfa Romeo, 6 млн евро
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Карлос Сайнс, McLaren, 4,5 млн евро
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Серхио Перес, Racing Point, 4 млн евро
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эстебан Окон, Renault F1, 4 млн евро
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Ромен Грожан, Haas F1, 2 млн евро
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Кевин Магнуссен, Haas F1, 2 млн евро
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Алекс Элбон, Red Bull Racing, 2 млн евро
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Ландо Норрис, McLaren, 1,5 млн евро
Фотограф: Чарльз Коутс / Motorsport Images
Лэнс Стролл, Racing Point, 1,5 млн евро
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пьер Гасли, AlphaTauri, 1 млн евро
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Даниил Квят, AlphaTauri, 750 тыс. евро
Фотограф: FIA
Джордж Расселл, Williams Racing, 750 тыс. евро
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Николя Латифи, Williams Racing, 750 тыс. евро
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Антонио Джовинацци, Alfa Romeo, 500 тыс. евро
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Иван Матушкин