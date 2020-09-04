Лимоны, виноград и брюнетка с голыми пятками – особый шлем Джовинацци для Монцы
Как и многие другие пилоты, гонщик Alfa Romeo счел домашний Гран При достойным поводом освежить дизайн головного убора
Антонио Джовинацци по ходу Гран При Италии использует шлем особого дизайна. Новую расцветку головного убора итальянского гонщика можно было оценить по ходу первой тренировки.
Как несложно догадаться, поводом для разработки новой расцветки стал приезд Формулы 1 на родину пилота. Над забралом шлема можно увидеть надпись «Привет, Италия!», а на верхней части – карту Италии и изображение девушки, олицетворяющей эту южноевропейскую страну.
Изображение на верхней части шлема окружено поясом из фруктов и злаков, а выбранная для головного убора цветовая гамма должна напоминать о средиземноморских пейзажах.
Читайте также:
Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Casco di Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Предыдущая новость
Квят уступил лишь дуэту Mercedes и Элбону по итогам первой тренировки в Монце
Следующая новость
Видео: Ферстаппен улетает в забор и выезжает на трассу задним ходом
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Джакомо Раули