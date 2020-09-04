Антонио Джовинацци по ходу Гран При Италии использует шлем особого дизайна. Новую расцветку головного убора итальянского гонщика можно было оценить по ходу первой тренировки.

Как несложно догадаться, поводом для разработки новой расцветки стал приезд Формулы 1 на родину пилота. Над забралом шлема можно увидеть надпись «Привет, Италия!», а на верхней части – карту Италии и изображение девушки, олицетворяющей эту южноевропейскую страну.

Изображение на верхней части шлема окружено поясом из фруктов и злаков, а выбранная для головного убора цветовая гамма должна напоминать о средиземноморских пейзажах.