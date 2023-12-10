Ликбез: все, что важно знать о регламенте на моторы 2026 года

Гибридная эра в Формуле 1 началась ровно десятилетие назад. Спорт отказался от «атмосферных» моторов V8 объемом 2,4 литра и перешел на нынешние 1,6-литровые V6, дополненные системой рекуперации.

Поначалу такой шаг вызвал серьезную критику из-за резкого снижения громкости и явного различия в мощности между производителями. Сейчас же, хотя многие с грустью вспоминают о разрывающем уши реве прежних V10, общее мнение признает уровень звука в целом достаточным, а также находит позитив в равентстве сил.

С 2026 года турбо-гибриды перейдут во второе поколение. Любопытно, что это сделает нынешний формат одним из самых долгоживущих за последнее время: он будет использоваться в общей сложности 12 сезонов. До того в 2006-13 были V8, в 1995-2005 – трехлитровые V10 (с редкими вкраплениями V8 и V12), а еще раньше, в 1987-94, рабочий объем и вовсе составлял 3,5 литра.

Сейчас перемены не будут радикальными. Архитектура самих блоков внутреннего сгорания вообще останется неизменной. Но все же, произойдут важные изменения, призванные удержать Формулу 1 в авангарде автомобильных технологий, чтобы сохранить интерес производителей.

При этом, хотя в мире гонок осязаемо нарастает количество электрических чемпионатов, Большие Призы взяли долгосрочный курс на сохранение внутреннего сгорания…

Гибридная значимость

Когда разрабатывались действующие правила на силовые установки, Формула 1 почему-то не стремилась активно рассказывать о том, что это будут высокоэффективные агрегаты, развивающие почти ту же мощность, что прежние V8, но при куда меньшем расходе топлива. Сейчас из той истории сделаны верные выводы – и спорт не должен повторить прежних ошибок.

Нынешние кинетические мотор-генераторы MGU-K могут добавлять задним колесам около 160 л.с. Это всего от 10 до 20 процентов общей мощности. Но через два с небольшим года это соотношение станет совсем иным: MGU-K нового поколения будут выдавать 350 кВт (470 л.с) или ровно столько же, сколько блок внутреннего сгорания. Это значит, что общая мощность останется примерно той же, чуть менее 1000 л.с., но топлива будет расходоваться еще меньше.

Фото: Mercedes AMG Сами моторы V6 объемом 1,6 литра, как и турбины, с 2026 года останутся прежними. А вот гибридные системы станут совсем другими

Одновременно решено было отказаться от тепловых мотор-генераторов MGU-H, которые использовали энергию выхлопа. В Формуле 1 дополнительная турбина, которую раскручивали отработанные газы, была нелюбима за свою малую надежность – а в автомобильной индустрии эта технология так и не получила распространения. Если сохранить ее, было бы сложнее удержать нынешних производителей, а уж тем более привлечь новых. Итог оказался предсказуем.

Общая масса силовой установки по новым правилам должна составлять минимум 185 кг. Это значительно больше нынешних 151 кг. Прибавка позволит сделать более прочным блок внутреннего сгорания и увеличить в размерах оставшийся мотор-генератор, чтобы тот мог обеспечивать нужную мощность.

Важно понимать, что хотя правила в отношении собственно мотора останутся неизменными, работать он станет совершенно иначе. Глава департамента двигателей Mercedes Хайвел Томас (на фото выше) объяснил: «Так как топлива станет гораздо меньше, вся философия сгорания будет совершенно иной.

В частности, это касается степени сжатия и допустимого давления наддува. Одним словом, работать придется в совсем других условиях. Это значит, что только снаружи все останется по-прежнему, тогда как внутри станет совершенно иначе».

В Формуле 1 рассчитывают, что в дальнейшем технологии создания гоночного горючего получится масштабировать на массовое производство

Томас добавил, что отказ от теплового мотор-генератора тоже будет иметь серьезные последствия: «Без MGU-H – даже с сохранением турбины – не получится отводить [через выхлоп] так много энергии, как мы делаем это сейчас. Так как мотор внутреннего сгорания станет менее эффективным, законы физики говоря, что его громкость вырастет».

Экотопливо из отходов

Ископаемое топливо для Формулы 1 с 2026 года уйдет в историю. Новые моторы будут работать на бензине, полученном из возобновляемых источников. Правила прописаны так, чтобы по возможности минимизировать вероятность дорогостоящей войны между нефтехимическими компаниями.

Но и полностью предопределенного состава горючего не будет. Останутся всевозможные мелочи, и каждый производитель сможет делать углеводородное топливо по-своему – при условии, что оно получено из сырья, не входящего в глобальные пищевые цепочки. Как известно, Формула 1 взяла курс на популярную сейчас углеродную нейтральность.

Есть основания говорить, что разные компании выберут разные подходы. Но пока все говорит, что машины будут работать на смеси биоэтанола, полученного из отходов, с синтетическим экотопливом. Последнее производят, смешивая полученный из атмосферы углерод с водородом. Если сам водород производят посредством энергии из возобновляемых источников, такая схема представляет собой надежный (пусть и энергоемкий) способ производства углеродно-нейтрального топлива.

Впрочем, есть немало и других методов.

Фото: Red Bull Content Pool Новые правила позволили привлечь в Ф1 концерн Ford – его генеральный директор Джим Фарли с главой Red Bull Racing Кристианом Хорнером

Чтобы заранее снизить напряженность будущей битвы, заранее строго прописаны жесткие лимиты по расходу. Самое интересное – ограничивать будут вовсе не массу сжигаемого горячего, как сейчас (планка составляет 100 кг/ч). В скором будущем учитывать будут исключительно энергию – 3000 МДж/ч. Это позволит сдвинуть фокус с разработки высокоэнергетичного топлива на передовые технологии его сжигания.

В Формуле 1 рассчитывают, что в дальнейшим технологии создания такого гоночного горючего получится масштабировать на массовое производство. Преимущество в данном случае в том, что никаких модификаций не потребуется. И то же самое, что заливают в баки 20 (или, возможно, на тот момент уже 22) машин Ф1, можно будет продавать на заправках.

Шесть вместо четырех

Новый регламент на моторы позволил привлечь в Ф1 такое количество производителей, какого в чемпионате на было с 2008 года. После смены правил Mercedes, Ferrari и Alpine продолжат выступления, вернется Honda – которая, в действительности никогда не покидала чемпионат, – Red Bull установит альянс с Ford (для «Голубого овала» это будут первые выступления с 2004 года), а Audi станет полноценным дебютантом благодаря приобретению Sauber.

Надо признать, что хоть количество мотористов и совпадает с тем, что было 15 лет назад, обстоятельства разительно отличаются от 2008-го. Тогда в мире бушевал финансовый кризис, и компании одна за одной расставались с Ф1. Тот чемпионат стал последним для Honda, BMW и Toyota. И лишь с большим трудом Берни Экклстоуну с президентом FIA Максом Мосли удалось склонить Cosworth к запуску программы с сезона-2010.

Сейчас спорту удалось соблазнить концерны эволюцией правил. Дело не только в росте популярности Ф1 и укреплении ее финансового состояния – хотя и эти факторы, несомненно, тоже вносят свой вклад.

Стоит вспомнить, что гибриды, вообще-то, впервые появились в Больших Призах в 2009-м – тогда это была система KERS, предтеча нынешних MGU-K. Мотор-генераторы мощностью 80 л.с. тогда не были обязательными. BMW, Renault, McLaren-Mercedes и Ferrari разработали их, но два первых бренда очень быстро отказались от использования, не увидев отдачи. Потребовалось время, чтобы эти технологии стали привлекательными, и отношение к ним радикально изменилось.

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Фото: Sutton Images В 2008 году в Формуле 1 в последний раз было шесть производителей. Но Honda, BMW и Toyota вскоре ушли из чемпионтата

Ключевые поля сражений

Между тем, команды уже приступили к оценке новых силовых установок на симуляторах. У них получилось, что для зарядки новых батарей большой мощности гонщикам придется задолго до поворотов поднимать ногу с акселератора и катиться накатом. Макс Ферстаппен рассказал, что по самым первым прикидкам в Монце даже придется «подтыкать» на прямых пониженную передачу, чтобы не оставлять мотор-генераторы без энергии.

Технический директор Ф1 Пэт Симондс опроверг предположения пилота – по его словам, более продвинутые расчеты показывают, что ничего такого не потребуется. Он рассказал, что «профиль эффективности машин 2006 года выгляди не слишком отличающимся от 2023-го». При этом, разумеется, в учет принимается неизбежная эволюция шасси.

На самом деле, задача нахождения оптимального режима работы для MGU-K мощностью 350 кВт лежит на командах. Им предстоит определить, где именно машине важно выдавать максимальные 1000 л.с., а где хватит и меньшего. Вопрос картографии выйдет на первый план. Как и в Формуле Е, это станет важным конкурентным преимуществом.

Опасения, что запасать энергию на некоторых трассах – прежде всего, самых быстрых – будет сложновато, все же остаются. Но в Ф1 уверены, что никаких проблем с этим не возникнет.

Топливная эффективность силовых установок также станется важным фактором. Сейчас она составляет чуть более 50% – иными словами, половина энергии, заключенной в сыром горючем, превращается в мощность. Правда, после отказа от MGU-H эта величина рискует немного снизиться, так как сейчас топливо частично приходится сжигать не для разгона машины, а для поддержания работы теплового мотор-генератора, который помогает раскручивать турбину и избежать «турбоямы» на выходе из поворотов.

Активная аэродинамика, которая тоже должна вернуться в 2026-м, пока вызывает некоторые вопросы. Спорт еще не определился с тем, какие масштабы она получит. Цель нововведений понятна – избавиться от «паровозиков DRS». Кроме того, подвижные аэродинамические элементы должны помогать машине накапливать энергию, чтобы потом можно было выдавать все 350 кВт. Возможно, от DRS откажутся вовсе, а вместо этого крылья будут разворачиваться на прямых для снижения лобового сопротивления. Этот же прием позволит снизить нагрузку на батареи при разгонах.

Опасения о том, что запасать энергию на некоторых трассах – прежде всего, самых быстрых – будет сложновато, все же остаются. Но Симондс и Ф1 уверены, что никаких проблем с этим не возникнет.

Так что в теории все выглядит прекрасно. Но не стоит забывать, что в истории Ф1 уже не раз было так, что после смены правил у них внезапно оказывались какие-то совершенно не предусмотренные последствия…