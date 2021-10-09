Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле
Льюис Хэмилтон думал, что несмотря на старт с 11 места поул будет записан в его статистику
Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации Гран При Турции и на этом основании получил от Pirelli сувенирную шину, которая полагается автору лучшего круга в третьем сегменте.
При этом еще до старта квалификации было известно, что Хэмилтон потеряет десять позиций из-за замены мотора. Однако на пресс-конференции оказалось, что Хэмилтон запутался и не знал, что лишение первого места на старте автоматически означает и то, что поул в его статистику засчитан не будет. Хотя призовую шину он сможет сохранить, так как она дается не за поул, а именно за лучший круг.
В итоге между Хэмилтоном, Боттасом и Ферстаппеном произошел шуточный диалог.
Хэмилтон: Погодите, но ведь поул записан за мной? Нет? Вот черт!
Боттас: Значит поул у меня?
Хэмилтон: Да, у него.
Ферстаппен: Точно не у меня.
Боттас: Так, ты должен отдать мне призовую шину.
Хэмилтон: Забирай конечно. Только я понятия не имею, куда ее унесли.
Ферстаппен: У Льюиса точно есть парочка запасных.
Хэмилтон: Да, подумаю над этим… Да нет конечно, я шучу.
Боттас: Не, ну это было бы нечестно.
Хэмилтон: Да, я знал, что ты откажешься.
Боттас: Ну, главное, что это самый заслуженный поул в моей карьере.
Ферстаппен: Вообще Льюис мог бы уже открыть собственный шинный заводик.
Хэмилтон: Определенно мог бы.
Это 18-й поул в карьере Боттаса. Он занимает первое место по числу поулов в истории среди пилотов, никогда не становившихся чемпионами Ф1.
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