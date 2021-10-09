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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

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Льюис Хэмилтон думал, что несмотря на старт с 11 места поул будет записан в его статистику

Лидеры Ф1 не поделили призовую шину. И поспорили о поуле

Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации Гран При Турции и на этом основании получил от Pirelli сувенирную шину, которая полагается автору лучшего круга в третьем сегменте.

При этом еще до старта квалификации было известно, что Хэмилтон потеряет десять позиций из-за замены мотора. Однако на пресс-конференции оказалось, что Хэмилтон запутался и не знал, что лишение первого места на старте автоматически означает и то, что поул в его статистику засчитан не будет. Хотя призовую шину он сможет сохранить, так как она дается не за поул, а именно за лучший круг.

В итоге между Хэмилтоном, Боттасом и Ферстаппеном произошел шуточный диалог.

Хэмилтон: Погодите, но ведь поул записан за мной? Нет? Вот черт!

Боттас: Значит поул у меня?

Хэмилтон: Да, у него.

Ферстаппен: Точно не у меня.

Боттас: Так, ты должен отдать мне призовую шину.

Хэмилтон: Забирай конечно. Только я понятия не имею, куда ее унесли.

Ферстаппен: У Льюиса точно есть парочка запасных.

Хэмилтон: Да, подумаю над этим… Да нет конечно, я шучу.

Боттас: Не, ну это было бы нечестно.

Хэмилтон: Да, я знал, что ты откажешься.

Боттас: Ну, главное, что это самый заслуженный поул в моей карьере.

Ферстаппен: Вообще Льюис мог бы уже открыть собственный шинный заводик.

Хэмилтон: Определенно мог бы.

Это 18-й поул в карьере Боттаса. Он занимает первое место по числу поулов в истории среди пилотов, никогда не становившихся чемпионами Ф1.

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