Лидерам Формулы 1 хотят ограничить время в аэродинамической трубе
В FIA предложили привязать время работы в аэротуннелях к результатам в чемпионате
Время работы в аэродинамических трубах для топ-команд Формулы 1 может быть дополнительно ограничено. Как пишет Auto Motor und Sport, такое предложение прозвучало в FIA в рамках обсуждения способов снизить разрыв между лидерами чемпионата и остальными участниками.
Сейчас время работы в аэродинамических трубах ограничено для всех команд. Новое предложение предполагает, что команды, которые заняли три первых места в Кубке конструкторов, смогут использовать только 70% отведенного времени. За четвертое место будет полагаться 75%, за пятое 80% и так далее.
Таким образом, команды, которые закончили сезон на последних местах, получат больше возможностей для работы над аэродинамикой новых болидов, нежели победители.
Другой мерой, которая сейчас обсуждается FIA, организаторами Формулы 1 и командами, является дальнейшее ужесточение бюджетных ограничений.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Лидерам Формулы 1 хотят ограничить время в аэродинамической трубе
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