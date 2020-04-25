Время работы в аэродинамических трубах для топ-команд Формулы 1 может быть дополнительно ограничено. Как пишет Auto Motor und Sport, такое предложение прозвучало в FIA в рамках обсуждения способов снизить разрыв между лидерами чемпионата и остальными участниками.

Сейчас время работы в аэродинамических трубах ограничено для всех команд. Новое предложение предполагает, что команды, которые заняли три первых места в Кубке конструкторов, смогут использовать только 70% отведенного времени. За четвертое место будет полагаться 75%, за пятое 80% и так далее.

Таким образом, команды, которые закончили сезон на последних местах, получат больше возможностей для работы над аэродинамикой новых болидов, нежели победители.

Другой мерой, которая сейчас обсуждается FIA, организаторами Формулы 1 и командами, является дальнейшее ужесточение бюджетных ограничений.