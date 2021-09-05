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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Лидер MotoGP проехал 50 кругов на симуляторе Mercedes

Автор:
, главный редактор

Проба сил на виртуальной трассе была для пилота скорее развлечением – но гонщик Yamaha проехал дистанцию, сравнимую с дистанцией гонки Ф1

Лидер MotoGP проехал 50 кругов на симуляторе Mercedes

Фабио Куартараро – пилот заводской команды Yamaha, лидирующий сейчас в чемпионате MotoGP – на прошлой неделе посетил базу выступающей в Формуле 1 команды Mercedes. Среди прочего француз смог протестировать симулятор чемпионского коллектива.

«Я смог проехать около 50-ти кругов, – рассказал Куартараро журналистам в паддоке недавнего Гран При Великобритании. – И меня впечатлило, насколько реалистичными могут быть эти технологии. Поначалу я толком не понимал, что к чему – но в конце ехал в целом неплохо».

На вопросы, не думает ли он о возможности перехода в автогонки, пилот ответил, что пока не видит для себя такой перспективы – но был бы не против опробовать настоящий автомобиль Формулы 1 на настоящей гоночной трассе. Со временем французу вполне может предоставиться такая возможность – ведь и Mercedes в Формуле 1, и Yamaha в MotoGP пользуются поддержкой марки энергетических напитков Monster Energy. Благодаря этому, в частности, многократный чемпион мира Валентино Росси два года назад на день поменялся гоночной техникой с Льюисом Хэмилтоном.

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Тем временем ближайший этап чемпионата MotoGP пройдет в следующие выходные на испанской трассе «Моторленд Арагон». В прямом эфире за ключевыми заездами уик-энда можно будет следить с помощью телеканала и видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

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