Лидер Формулы 2 сменил Квята в роли резервиста Alpine

Команда Alpine объявила о том, что в 2022 году участник ее молодежной программы Оскар Пиастри станет резервным пилотом коллектива в Формуле 1. О том, что основной состав Alpine сохранится, стало известно задолго до этого: за французскую команду продолжат выступать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон.

В прошлом году австралиец Пиастри выиграл Формулу 3, а в этом возглавляет личный зачет в Формуле 2. Впрочем, чемпионат еще не закончен, и титул может достаться не Пиастри, а занимающему вторую строчку китайцу Гуанью Чжоу или россиянину Роберту Шварцману, который сейчас третий.

В роли резервного гонщика Пиастри заменит россиянина Даниила Квята. Даниила в последние месяцы сватали в выступающую в Формуле Е команду Dragon Penske - одна сегодня появилась информация о том, что эту вакансию займет Антонио Джовинацци, покидающий Формулу 1.

Впрочем, об уходе итальянца из чемпионата мира пока официально не объявлено. Но это событие может произойти сегодня: Alfa Romeo обещала именно во вторник объявить свой состав на 2022 год. Считается, что наибольшие шансы получить место у выступающего в Формуле 2 Гуаньюя Чжоу - но не исключается и продление контракта с Джовинаци, и даже приглашение юниора Sauber Тео Пуршера, также выступающего сейчас в Ф2.