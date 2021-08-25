Предыдущая / Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался Следующая / Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?Формула 1 Новости
Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams
Автор: Иван Матушкин , редактор
Китайский гонщик рвется в Формулу 1
Лидер Формулы 2 Гуанью Чжоу ищет варианты для перехода в Формулу 1 на будущий год. Китайский пилот является участником молодежной программы Renault и уже не первый год ждет попадания в ее команду в Ф1. Однако сейчас у Alpine есть многолетние контракты с Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом.
В связи с этим, Чжоу получил право свободно искать себе команду. По данным итальянской редакции Motorsport.com, наиболее вероятные варианты у Чжоу есть в Alfa Romeo и Williams.
Шансы Чжоу повышает наличие у него крупных китайских спонсоров, а также заинтересованность владельцев Ф1 в лице Liberty в выходе на китайский рынок.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость
Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался
Следующая новость
Феттеля назвали самым обгоняющим пилотом Ф1. Это не ошибка?
Загрузить комментарии
Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер