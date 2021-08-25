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Формула 1 Новости

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams

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Китайский гонщик рвется в Формулу 1

Лидер Формулы 2 ищет места в Alfa Romeo и Williams

Лидер Формулы 2 Гуанью Чжоу ищет варианты для перехода в Формулу 1 на будущий год. Китайский пилот является участником молодежной программы Renault и уже не первый год ждет попадания в ее команду в Ф1. Однако сейчас у Alpine есть многолетние контракты с Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом.

В связи с этим, Чжоу получил право свободно искать себе команду. По данным итальянской редакции Motorsport.com, наиболее вероятные варианты у Чжоу есть в Alfa Romeo и Williams.

Шансы Чжоу повышает наличие у него крупных китайских спонсоров, а также заинтересованность владельцев Ф1 в лице Liberty в выходе на китайский рынок.

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