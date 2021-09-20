Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Оскар Пиастри проводит свой первый год в Формуле 2 и лидирует в чемпионате за три этапа до конца сезона. В прошлом сезоне австралиец выиграл Формулу 3, а до этого стал чемпионом Еврокубка Renault.

Несмотря на эти успехи протеже Alpine не видит шанса попасть в Формулу 1 уже в следующем сезоне. Пиастри надеется, что французская команда возьмет его резервным пилотом, а к 2023 году подыщет место основного гонщика. В противном случае австралиец готов обдумать разрыв связей с Alpine.

«Скажу честно, я не подхожу под запросы Alfa Romeo и вряд ли они возьмут меня, – цитирует Пиастри Wide World of Sports. – Я вообще не особо в курсе, как там у них дела, что явно говорит, что я даже не среди кандидатов.

Я в программе Alpine, мы не связаны с Alfa Romeo моторами, так что у меня нет проторенной тропинки к этой команде. Конечно, получить это место было бы приятным сюрпризом, но я в него не верю.

Я не попаду в Ф1 в следующем году, каким бы не завершил этот сезон. Но с тремя титулами за три года мое резюме будет выглядеть здорово. Логичным шагом было бы получить место резервиста в Alpine и претендовать на попадание в Ф1 в 2023-м. Я готов провести один год без соревнований, но если ждать надо будет два года, то придется хорошенько обдумать, в какую сторону мне двигаться. Если до такого дойдет, я буду рассматривать [другие] варианты».