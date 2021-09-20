Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Бергер назвал режим VSC «полной чушью» Следующая / Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном
Формула 1 Новости

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Автор:
, редактор

Протеже Renault готов потерпеть еще год, даже взяв третий титул подряд

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Оскар Пиастри проводит свой первый год в Формуле 2 и лидирует в чемпионате за три этапа до конца сезона. В прошлом сезоне австралиец выиграл Формулу 3, а до этого стал чемпионом Еврокубка Renault. 

Несмотря на эти успехи протеже Alpine не видит шанса попасть в Формулу 1 уже в следующем сезоне. Пиастри надеется, что французская команда возьмет его резервным пилотом, а к 2023 году подыщет место основного гонщика. В противном случае австралиец готов обдумать разрыв связей с Alpine.

«Скажу честно, я не подхожу под запросы Alfa Romeo и вряд ли они возьмут меня, – цитирует Пиастри Wide World of Sports. – Я вообще не особо в курсе, как там у них дела, что явно говорит, что я даже не среди кандидатов.

Я в программе Alpine, мы не связаны с Alfa Romeo моторами, так что у меня нет проторенной тропинки к этой команде. Конечно, получить это место было бы приятным сюрпризом, но я в него не верю.

Я не попаду в Ф1 в следующем году, каким бы не завершил этот сезон. Но с тремя титулами за три года мое резюме будет выглядеть здорово. Логичным шагом было бы получить место резервиста в Alpine и претендовать на попадание в Ф1 в 2023-м. Я готов провести один год без соревнований, но если ждать надо будет два года, то придется хорошенько обдумать, в какую сторону мне двигаться. Если до такого дойдет, я буду рассматривать [другие] варианты».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Предыдущая новость

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Следующая новость

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

11 ч
2
Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

3 ч
3
Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

6 ч
4
Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

2 дн
5
Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

1 дн
Самое важное:
Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?
Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

3 ч
Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Формула 1

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

6 ч
Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном
Формула 1

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

6 ч
Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году
Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

6 ч
Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

8 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально? Гран При России
Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Формула 1

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull Гран При России
Формула 1

Mercedes выжмет максимум из мотора, чтобы спровоцировать Red Bull

Оскар Пиастри Больше от
Оскар Пиастри
Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год
Формула 1

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге Бахрейн
Формула 2

Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге

На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3
Формула 2

На судьбу Шумахера намекнул новый контракт чемпиона Формулы 3

Alpine Больше от
Alpine
Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда
Формула 1

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

Alpine пообещала прибавить в Сочи
Формула 1

Alpine пообещала прибавить в Сочи

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1
Формула 1

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1

Самое читаемое Сегодня

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими
Формула 1 Формула 1

«Почему я должен отвечать на это?». Интервью рассердило Кими

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса
Формула 1 Формула 1

Фотограф Ф1 показал доказательства невиновности Макса

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса
Формула 1 Формула 1

Как догнать Макса и в чем сложность Red Bull? Интервью Переса

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Взяв Мазепина с Шумахером, мы спасли Haas от закрытия

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»
Формула 1 Формула 1

Бергер назвал режим VSC «полной чушью»

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему
Формула 1 Формула 1

Раньше Ф1 была лучше? Прост объяснил почему

Самое важное:

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон 9 раз сталкивался с соперниками по борьбе за титул. Он специально?

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо
Формула 1 Формула 1

Пилот, которого боится Алонсо. Версия самого Фернандо

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном
Формула 1 Формула 1

Босс Williams объяснил свой ужин с Райкконеном

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году
Формула 1 Формула 1

Лидер Ф2 выставил Alpine условия: требует место в Ф1 в 2023 году

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.