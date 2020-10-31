За всю историю команда Toro Rosso/AlphaTauri всего раз поднималась в первую четверку на стартовой решетке. На памятном этапе 2008 года в Монце юный Себастьян Феттель завоевал поул, а его напарник Себастьен Бурдэ начинал борьбу четвертым.

С тех пор гонщики коллектива из Фаэнцы довольно часто оказывались на третьем ряду решетки, но вот выше пятого места не поднимались ни разу.

И лишь в эту субботу в Имоле Пьер Гасли прервал традицию, показав четвертый квалификационный результат.

Напарник француза Даниил Квят тоже был быстр, впервые в нынешнем сезоне выйдя в финал квалификации. Он будет стартовать в гонке восьмым.

По словам Гасли, у такой скорости AlphaTauri есть несколько причин. Среди них он упомянул тесты, которые команда провела на трассе имени Энцо и Дино Феррари еще летом до старта чемпионата.

«Я бы сказал, что приехать сюда было хорошей идеей, – сказал Пьер на субботней медиа-сессии. – Но мы проехали всего 15 кругов, причем в темпе куда ниже, чем сейчас. Так что это было не слишком показательно, однако позволило составить первое впечатление о трассе, поребриках и тому подобных вещах».

Он добавил: «Но все же скорее я бы сказал о сочетании факторов. В тренировке машина с самого начала ехала хорошо. Мы использовали здесь то, что смогли найти в Портимане и предыдущих гонках.

Кроме того, сегодня вообще не было ветра. А мы знаем, что в таких условиях машина работает очень здорово. В тренировках мы смогли хорошо поездить, это же получилось в каждой из частей квалификации. Соперничество в ней было очень упорным, но нам удалось взять верх».

Впереди Гасли на решетке будут только три безоговорочных лидера сезона-2020 – Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон из Mercedes и Макс Ферстаппен из Red Bull. При этом все трое начнут в воскресенье борьбу на шинах Medium, что оставляет Пьеру на более мягких Soft шансы отыграть позиции на пути к первому повороту.

Дополнительная информация: Адам Купер