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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле

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Летающий Гасли, ползущий Элбон и красный Mercedes. Герои и неудачники квалификации в Имоле
Автор:
, редактор

Выбираем лучших и худших по итогам субботы на Гран При Эмилии-Романьи

Пьер Гасли

Простите, мы опять про Пьера. Сегодня AlphaTauri была необычайно хороша, а сам Гасли – хорош как обычно. Пьер выжал из своей машины абсолютный максимум и уступил только трем безусловным лидерам сезона. При этом, француз собрал все нужные тысячные доли секунды, которые обеспечили ему успех в сверхплотной борьбе.

Например, у своего напарника Даниила Квята Гасли выиграл всего 0,194 секунды. Но это – разница между четвертой позицией и восьмой. А также между лидером команды и, возможно, уволенным пилотом.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT01

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Валттери Боттас

После катастрофической субботы в Сочи (+0,652 от Хэмилтона), Боттас собрался и взял второй поул за три этапа. Да и в Португалии отставание Валттери было невелико. 

Сегодня, после третьего времени в полусекунде от Льюиса на утренней тренировке, Боттасу было особенно тяжело. Но Валттери прибавлял всю сессию. В первом сегменте он привез напарнику восемь тысячных, во втором – уже 58. Казалось, что в Q3 Льюис положит этому конец: первая попытка осталась за британцем. Во второй Льюис даже смог еще прибавить, но Боттас прибавил сильнее. 

0,097 секунды – столько Валттери в итоге выиграл у Льюиса. И взял 15-й поул в карьере.

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Валттери Боттас, Mercedes F1

Валттери Боттас, Mercedes F1

Фото: FIA Pool

Джордж Расселл

После пары 12-х мест на первых этапах, Джордж Расселл перестал так высоко забираться в квалификациях. Хотя и продолжал с завидной для ближайших конкурентов регулярностью проходить в Q2. 

Неделю назад пилот Williams не только добрался до второго сегмента, но и обставил там Себастьяна Феттеля, став 14-м. Сегодня британец, вдохновленный подтверждением места в составе на 2021 год, сделал еще один шаг вперед. 

Забавно, что позади Расселла вновь оказался Феттель. Посмотрим, сможет ли Себастьян пройти Джорджа завтра на трассе, или Williams станет для Ferrari серьезным препятствием, как в старые времена?

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Джордж Расселл, Williams FW43

Джордж Расселл, Williams FW43

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Неудачники

Алекс Элбон

Не то, чтобы шестое место было для тайца провалом. Он и выше-то всего четыре раза за сезон забирался. Да и отставание в 0,396 секунды от Макса Ферстаппена – самое маленькое для Элбона с Гран При Италии. Но уж слишком сильно картину портит результат Гасли. 

Своему предшественнику в Red Bull Элбон уступил всего-то семь сотых. Но во-первых, тут принципиально именно то, что Гасли Алекса обошел. А во-вторых, не должен гонщик на Red Bull оказываться позади AlphaTauri. Иначе ему придется перестать быть гонщиком Red Bull.

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Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Racing Point

Такого от будущей Aston Martin никто не ждал. Всего во второй раз за сезон команда осталась вообще без машины в третьем сегменте. И это в разгар напряженной борьбы за третье место в Кубке конструкторов. 

И если от Лэнса Стролла, который в Q3 последний раз проходил в Муджелло, такого результата еще можно было ждать, то провал Переса – гром среди ясного мексиканского неба. 

Завтра Чеко и Лэнс будут стартовать позади основных конкурентов, и учитывая узость трассы в Имоле, у Racing Point есть все шансы потерять свою позицию в чемпионате. Это уже не розовый Mercedes, это красный – от стыда.

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Антонио Джовинацци

Получив, довольно неожиданно, контракт на следующий год, итальянец совсем не отблагодарил команду. По крайней мере, на трассе. 

Ладно, что Джовинацци стал последним – в группе Alfa Romeo, Haas и Латифи пилоты занимают 20-е место примерно по очереди. Но сегодня Антонио еще и сильно отстал от своих соперников. 16-е место Грожана от 19-го Латифи отделило всего 0,069 секунды. А вот Джовинацци от Николя отстал на 0,221, став единственным, кто не вышел из времени 1:16. Не так надо праздновать новые контракты.

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Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Валттери Боттас , Антонио Джовинацци , Пьер Гасли , Джордж Расселл , Александр Элбон
Команды Racing Point
Автор Иван Матушкин

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