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Летающее такси, виноделие и музыка. 5 необычных хобби гонщиков Формулы 1

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Летающее такси, виноделие и музыка. 5 необычных хобби гонщиков Формулы 1
Автор:
, Редактор
3 мар. 2020 г., 03:00

Чем заняться гонщику в свободное время? Мы нашли самые неожиданные увлечения тех, кого мы привыкли видеть только на трассах. Среди пилотов обнаружился винодел, диджей и венчурный инвестор

Прошлым летом Льюис Хэмилтон неожиданно открыл в Лондроне бургерную. Причем не простую, а вегетарианскую. Котлеты в бургерах есть, но при их приготовлении ни одно животное не страдает.

Местные спортивные журналисты уже наведались в заведение Хэмилтона и его друзей, после чего отчитались: съедобно. Мы же решили вспомнить еще пятерых известных пилотов, которые нашли для себя вне трассы весьма нетривиальные занятия.

1. Джанкарло Физикелла – диджей

Испанский остров Ибица известен в автомобильном мире разве что одноименной моделью раллийного «Сеата». В обычной жизни это курорт, на котором проводится множество вечеринок. Число ночных клубов, где красуется надпись «Входит в десятку лучших в мире», давно перевалило здесь за сотню.

И если вы планируете поехать туда отдыхать летом (начиная с мая уже достаточно тепло), то смотрите анонсы и расписания – есть шанс увидеть бывшего гонщика Формулы 1 Джанкарло Физикеллу. В непривычной роли – за вертушками.

Джанкарло Физикелла

Джанкарло Физикелла

Фото: Marc Fleury

Физикелле сейчас 47 лет, но на фоне клубной молодежи он держится молодцом – уж точно помоложе Филиппа Киркорова или какого-нибудь Пола Окенфолда. Бывший гонщик играет вперемешку танцевальную попсу и хардкорную электронику. И, кажется, получает от этого удовольствие.

Про Формулу 1 DJ Физикелла тоже не забывает – например, он выступал в своей новой роли на афтерпати после Гран При Венгрии 2015 года. Джанкарло может устроить танцы и на этапе каких-нибудь гонок на выносливость, в которых выступает до сих пор. Познакомиться с музыкальным творчеством бывшего пилота Ferrari можно на его сайте. Если понравится, то Физикеллу можно даже заказать на корпоратив – в интернете легко найти контакты его агентов.

2. Фернандо Алонсо – модельер

Самым модным гонщиком в паддоке Формулы 1 в последние годы считается Льюис Хэмилтон. Однако на самом деле модельным бизнесом занимается не он, а Фернандо Алонсо.

История тут примерно такая же, как и у Хэмилтона с бургерами. В том смысле, что это бизнес, организованный вместе с друзьями. Причем Алонсо и компания также изначально задумывались об открытии какого-нибудь общепита, от ресторана до сети пляжных баров в Барселоне. Но в итоге решили заняться одеждой.

В принципе, идея логичная. Алонсо много мелькает в прессе и может на себе рекламировать собственную продукцию. Видели надпись Kimoa на его кепке в последние два года? Это оно. Согласитесь, Хэмилтон даже если захочет, не станет постоянно ходить на виду у фотографов с бургером в зубах. А Алонсо может себе это позволить.

Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Фото: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Помимо кепок и солнцезащитных очков, которые Алонсо снимает теперь только перед тем, как надеть шлем, Kimoa предлагает футболки, худи и сумки. Цены дороже, чем были на Черкизовском рынке, но и запредельными их не назовешь. Что скажете, «быть модным как Алонсо» – звучит? Или лучше по старинке заполучить фирменную кепку Ferrari?

3. Нико Росберг – венчурный инвестор

Похоже, чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг вдохновляется не кем-нибудь, а Илоном Маском. Основатель компании Tesla – пожалуй, один из самых популярных людей современности. И электрокары изобрел заново, и на Марс того гляди полетит, и интернет всем со спутников раздаст в обход Роскомнадзора. Неудивительно, что Нико Росберг после окончания карьеры купил себе Tesla и проникся инновационным транспортом.

Правда, сам Нико ничего не изобрел и никаких стартапов не создавал. Зато охотно инвестирует заработанные в Mercedes деньги во что-то другое. Например, в каршеринговую компанию Lyft, которая очень серьезно вкладывается в разработку беспилотных технологий. И обещает, что в будущем забронированный через приложение электромобиль будет сам за вами приезжать и отвозить куда надо безо всяких таксистов. К слову, Tesla также работает над чем то подобным.

Нико Росберг

Нико Росберг

Фото: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

Еще один кейс в инвестиционном портфеле Росберга – прокат электроскутеров Tier. Это берлинская компания, которая работает по всей Западной Европе. Собственно, в российских городах тоже стало появляться что-то подобное.

Наконец, самое невероятное, во что инвестировал чемпион 2016 года – это Lilium. Представьте себе электрическое летающее пятиместное такси. С автопилотом. Вот вам не верится, а первый полет прототипа уже состоялся. 36 электромоторов с пропеллерами успешно оторвали это чудо с пассажирами от земли и потом усадили обратно. Работает!

4. Ярно Трулли – винодел

Большинство гонщиков начинают заниматься чем-то сторонним после того, как их карьера в спорте начинает клониться к закату. Деньги заработаны, свободного времени становится больше – вот и придумывают себе занятия. Однако есть и исключения. Самое известное: Ярно Трулли. Итальянец еще в самом начале своих выступлений в Формуле 1 увлекся совсем иным занятием – виноделием.

В 1999 году пилот с друзьями приобрел заброшенную усадьбу Castorani в провинции Абруццо и окружающие ее виноградники. Восстановил, отстроил и перезапустил винное производство.

Ярно Трулли и его вино

Ярно Трулли и его вино

Фото: Toyota Racing

У Трулли и его партнеров не такая большая территория – около 30 гектаров земли, расположенной на высоте 350 метров над уровнем моря. Благодаря большому числу солнечных дней и благоприятному терруару вино у Трулли выходит отменное – это подтверждают многочисленные грамоты и награды. Правда, недешевое.

Если среднестатистическая семья в Италии по выходным празднует победу Ferrari за бутылочкой чего-либо виноградного стоимостью около 5 евро, то у Трулли цены начинаются от 10 евро. Кстати, в российских магазинах бутылки Castorani мы так и не нашли. Может у вас получится?

5. Эдди Ирвайн – инвестор в недвижимость

28 миллионов долларов. Нет, это не зарплата Хэмилтона. И даже не бюджет команды Haas. Это доход от всего одной сделки бывшего гонщика Ferrari Эдди Ирвайна.

Ирвайн – культовая фигура в Формуле 1. Ирландец знаменит не только своими спортивными достижениями, но и связанными с ним скандалами. Даже в своем дебютном Гран При Японии Эдди прославился не просто отличным для пилота Jordan финишем на шестом месте, а еще и дракой после гонки с Айртоном Сенной.

Памела Андерсон и Эдди Ирвайн

Памела Андерсон и Эдди Ирвайн

Фото: Sutton Images

Потом было много вечеринок с полураздетыми девушками, выпивки, хулиганства в паддоке и шуток ниже пояса на пресс-конференциях. Так кто бы мог подумать, что именно Ирвайн после ухода из гонок станет торговцем элитной недвижимостью, который продает дома за десятки миллионов.

Как так вышло? Видимо, случайно. Эдди купил себе виллу, устроил там несколько вечеринок, потом от скуки продал ее и заработал на этом. Потом опять и опять. Потихоньку эта деятельность стала для уроженца Северной Ирландии основным источником дохода. Теперь Ирвайн, которому недавно перевалило за 50, является одним из самых успешных бизнесменов среди бывших гонщиков Формулы 1.

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P.S. При подготовке этого материала мы изучали хобби и различные направления деятельности всех знаменитых гонщиков. Угадайте, что ответил Кими Райкконен, когда в апреле прошлого года на Гран При Китая его самого спросили о его хобби? «Ну, это Формула 1. Гоняюсь, когда есть свободное время», – сказал типичный Кими.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эдди Ирвайн , Джанкарло Физикелла , Ярно Трулли , Фернандо Алонсо В Магазин , Нико Росберг В Магазин
Автор Сергей Иванов

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