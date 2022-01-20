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Формула 1 Новости

Команды Ф1 расхотели выбирать шины на Гран При

Автор:
, редактор (Франция)

Как сообщили в компании Pirelli, действующая два последних года схема с единым для всех распределением составов сохранится в будущем

Команды Ф1 расхотели выбирать шины на Гран При

На протяжении четырех лет, с 2016 по 2019-й, шинники заранее называли, какие три состава будут использоваться на том или ином Гран При – после этого каждая команда выбирала, сколько комплектов разной жесткости заказать своим пилотам. 

С началом пандемии было решено для удешевления и упрощения этого процесса использовать единый для всех шаблон: восемь комплектов Soft, три Medium и два Hard для каждого гонщика на уик-энд. Как оказалось, такой подход понравился командам. 

«На карантинный период нам требовалось быстро найти решение, – рассказал на медиа-брифинге руководитель гоночных программ Pirelli Марио Изола. – Но сейчас команды стали говорить: "На самом деле, это удачная система. Мы хотим оставить ее". Так что теперь выбора больше не будет, причем это вовсе не наше решение. 

Команды сказали нам, что заинтересованы в продолжении использования стандартной схемы, чтобы никто из них не получил преимущества над соперником. С таким подходом они могут сразу заниматься разработкой тактики, а не тратить время и ресурсы, в особенности человеческие ресурсы, на изучение того, взять им дополнительный комплект Medium или больше Soft. А так у них есть рабочая схема».

Итальянец добавил: «Любопытно, что в 2020-м они сами сказали, что хотят оставить фиксированное распределение еще на сезон. Сейчас, в преддверии перехода на новые [18-дюймовые] шины, никто не уверен, как покажут себя составы – и они вновь захотели оставить прежнюю схему. 

Не знаю, согласятся ли они сохранить все и на 2023-й, но на предстоящий сезон вопрос уже закрыт».   

Изола также рассказал, что в его компании ожидают сокращения числа пит-стопов в гонках сезона-2022. По словам Марио, в большинстве гонок, скорее всего, дистанцию получится проехать всего с одной остановкой. 

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