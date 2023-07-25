L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году

Накануне британского Гран При в гоночной прессе стали распространяться публикации, будто FIA завершила первый этап финансового аудита по итогам работы в 2022 году и нашла у трех команд перерасход средств.

Примечательно, что федерация быстро и очень жестко отреагировала на такие материалы, назвав их безосновательными и заверив, что анализ пока не завершен, и о его результатах будет сообщено в надлежащее время.

Однако хорошо известно, что нет дыма без огня – и журналистам удалось узнать новые подробности. Как написала главная французская спортивная газета L'Equipe со ссылкой на собственные источники, нарушителями бюджета стали Red Bull, Mercedes и Aston Martin.

Особенных подробностей пока нет, известно лишь, что самые серьезные претензии у аудиторов возникли к команде Лоренса Стролла. Быть может, именно по этой причине Aston не столь активно дорабатывает машину в нынешнем сезоне, чтобы не допустить новых финансовых нарушений по его итогам.

Претензии к Red Bull, как следует из публикации, каким-то образом связаны с зарплатой доктора Марко. Как известно, формально тот является гоночным консультантом концерна Red Bull и получает деньги не только за работу в Ф1. Похоже, у проверяющих возникли к такой ситуации какие-то вопросы.

По итогам 2021 года нарушения финансовых правил были зафиксированы у трех команд. При этом только Red Bull допустила фактический перерасход, а Aston Martin и Williams неверно оформили или несвоевременно предоставили необходимые документы.

Недавно глава Ф1 Стефано Доменикали призвал серьезнее наказывать нарушителей финансовых правил чемпионата.