L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году
Недавние слухи о нарушении финансовых правил получили весьма интересное продолжение
Накануне британского Гран При в гоночной прессе стали распространяться публикации, будто FIA завершила первый этап финансового аудита по итогам работы в 2022 году и нашла у трех команд перерасход средств.
Примечательно, что федерация быстро и очень жестко отреагировала на такие материалы, назвав их безосновательными и заверив, что анализ пока не завершен, и о его результатах будет сообщено в надлежащее время.
Однако хорошо известно, что нет дыма без огня – и журналистам удалось узнать новые подробности. Как написала главная французская спортивная газета L'Equipe со ссылкой на собственные источники, нарушителями бюджета стали Red Bull, Mercedes и Aston Martin.
Особенных подробностей пока нет, известно лишь, что самые серьезные претензии у аудиторов возникли к команде Лоренса Стролла. Быть может, именно по этой причине Aston не столь активно дорабатывает машину в нынешнем сезоне, чтобы не допустить новых финансовых нарушений по его итогам.
Претензии к Red Bull, как следует из публикации, каким-то образом связаны с зарплатой доктора Марко. Как известно, формально тот является гоночным консультантом концерна Red Bull и получает деньги не только за работу в Ф1. Похоже, у проверяющих возникли к такой ситуации какие-то вопросы.
По итогам 2021 года нарушения финансовых правил были зафиксированы у трех команд. При этом только Red Bull допустила фактический перерасход, а Aston Martin и Williams неверно оформили или несвоевременно предоставили необходимые документы.
Недавно глава Ф1 Стефано Доменикали призвал серьезнее наказывать нарушителей финансовых правил чемпионата.
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L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году
L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году L'Equipe назвала три команды, превысивших лимит бюджета в 2022 году
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