Леклеру заменят мотор, штрафов не будет
Пилоту Ferrari пришлось остановить автомобиль на трассе по ходу третьей тренировки и вернуться в боксы в пешком. Однако последствия поломки оказались не столь катастрофичными, как можно было предположить изначально.
На 15-й минуте субботней тренировки в рамках Гран При США Шарль Леклер сообщил команде по радио: «Что-то не так с двигателем» – после чего Ferrari под номером 16 сбросила ход и остановилась на обочине. При этом из отверстий в задней части автомобиля поднимался не слишком густой, но хорошо заметный дым.
Леклер добрался до боксов пешком, а через 15 минут после инцидента в боксах оказался и автомобиль монегаска. Когда механики начали работу с автомобилем, дым продолжал подниматься из воздухозаборника над головой пилота.
Вскоре после окончания сессии представители Ferrari объявили, что на автомобиле Леклера возникла утечка масла из двигателя. Команде придется поменять мотор, но при этом будет установлен один из двух агрегатов, уже использовавшихся по ходу этого сезона. Таким образом пилот Ferrari должен избежать штрафов за замену силовой установки.
Впрочем, в любом случае на болид Леклера установят двигатель, который уже проехал немало километров – и вполне вероятно, что команде придется ограничить использование наиболее агрессивных режимов работы двигателя. Что может сказаться на динамике автомобиля на трассе в Остине, где есть пара длинных прямых, а движение автомобилей в гору на нескольких участках дополнительно увеличивает нагрузку на двигатели.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Кирилл Качнов
Леклеру заменят мотор, штрафов не будет
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