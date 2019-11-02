Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

Леклеру заменят мотор, штрафов не будет

Поделились
Комментарии
Леклеру заменят мотор, штрафов не будет
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 19:43

Пилоту Ferrari пришлось остановить автомобиль на трассе по ходу третьей тренировки и вернуться в боксы в пешком. Однако последствия поломки оказались не столь катастрофичными, как можно было предположить изначально.

На 15-й минуте субботней тренировки в рамках Гран При США Шарль Леклер сообщил команде по радио: «Что-то не так с двигателем» – после чего Ferrari под номером 16 сбросила ход и остановилась на обочине. При этом из отверстий в задней части автомобиля поднимался не слишком густой, но хорошо заметный дым.

Леклер добрался до боксов пешком, а через 15 минут после инцидента в боксах оказался и автомобиль монегаска. Когда механики начали работу с автомобилем, дым продолжал подниматься из воздухозаборника над головой пилота.

Вскоре после окончания сессии представители Ferrari объявили, что на автомобиле Леклера возникла утечка масла из двигателя. Команде придется поменять мотор, но при этом будет установлен один из двух агрегатов, уже использовавшихся по ходу этого сезона. Таким образом пилот Ferrari должен избежать штрафов за замену силовой установки.

Впрочем, в любом случае на болид Леклера установят двигатель, который уже проехал немало километров – и вполне вероятно, что команде придется ограничить использование наиболее агрессивных режимов работы двигателя. Что может сказаться на динамике автомобиля на трассе в Остине, где есть пара длинных прямых, а движение автомобилей в гору на нескольких участках дополнительно увеличивает нагрузку на двигатели.

Читайте также:

Следующая новость
Пэт Фрай вернется в Renault

Предыдущая новость

Пэт Фрай вернется в Renault

Следующая новость

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с гибкостью крыльев

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с гибкостью крыльев
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Третья тренировка
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.