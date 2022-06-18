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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Леклеру установили новый мотор. Он стартует из конца решетки

По ходу финальной тренировки Гран При Канады FIA сообщила, что Ferrari заменила своему пилоту четыре ключевых компонента силовой установки

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклеру установили новый мотор. Он стартует из конца решетки
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Два схода в трех гонках привели к тому, что у Шарля Леклера подошли к концу узлы, количество которых лимитировано правилами. Перед Гран При Канады у пилота Ferrari остался всего один блок внутреннего сгорания и одна турбина, что поставило монегаска на грань штрафа. 

В итоге по ходу пятничных тренировок стало известно, что Шарль потеряет-таки десять позиций относительно квалификационного результата. Правда, превышение затронуло лишь управляющую электронику гибридной системы. 

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Но когда дождливым субботним утром пилоты под проливным дождем выехали на финальную тренировку, FIA опубликовала новый документ. Из него следует, что Леклеру поставили новый блок внутреннего сгорания, турбину и оба мотор-генератора, MGU-H и MGU-K.

Так как за каждый из них положена перестановка на десять позиций, то в соответствии с регламентом монегаск отправлен в конец решетки. Ранее аналогичное наказание уже получил Юки Цунода. Теперь два пилота определят относительное расположение на последнем ряду по итогам квалификации. 

Кроме того, на машину Карлоса Сайнса поставили новый блок двигателя – третий и последний по ходу сезона, за который не положено наказания. 

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