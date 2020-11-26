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Формула 1 / Новость

Леклеру присудили антипремию «Золотой тапир» за ошибку в Турции

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Леклеру присудили антипремию «Золотой тапир» за ошибку в Турции
Автор:
, Ответственный редактор

Шуточная награда досталась представителю Ferrari в третий раз за четыре года

«Золотого тапира» придумал еще в 1996 году телеведущий Валерио Стаффелли. Фигурка животного с характерным длинным рылом достается героям шоу-бизнеса, политики и спорта после всевозможных конфузов.

На этот раз антипремию присудили Шарлю Леклеру, который на последнем круге Гран При Турции попробовал отобрать второе место у Серхио Переса, но в итоге пропустил на подиум своего напарника Себастьяна Феттеля. 

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В 2017 и 2018 годах «Тапир» доставался тогдашнему главе Ferrari Маурицио Арривабене – сначала за серию поражений в осенних гонках, стоившую команде и Себастьяну Феттеля реальных шансов на титул, потом за второе аналогичное поражение.

Лишь в прошлом сезоне Скудерия смогла избежать антипремии, лауреатом которой стал бывший футболист, а сейчас директор «Милана» Паоло Мальдини.

По традиции, Стаффелли лично вручает фигурку золотого тапира, и Леклер тоже не избежал этой процедуры.

«Гонка складывалась хорошо, но я сам все испортил в последнем повороте, – сказал монегаск. – Допустил ошибку и отреагировал на нее по радио – все слышали, как.

Такие вещи случаются, но это часть обучения и возможность стать сильнее».

За три гонки до конца сезона Леклер идет пятым в общем зачете, отставая на три очка от Серхио Переса. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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