«Золотого тапира» придумал еще в 1996 году телеведущий Валерио Стаффелли. Фигурка животного с характерным длинным рылом достается героям шоу-бизнеса, политики и спорта после всевозможных конфузов.

На этот раз антипремию присудили Шарлю Леклеру, который на последнем круге Гран При Турции попробовал отобрать второе место у Серхио Переса, но в итоге пропустил на подиум своего напарника Себастьяна Феттеля.

В 2017 и 2018 годах «Тапир» доставался тогдашнему главе Ferrari Маурицио Арривабене – сначала за серию поражений в осенних гонках, стоившую команде и Себастьяну Феттеля реальных шансов на титул, потом за второе аналогичное поражение.

Лишь в прошлом сезоне Скудерия смогла избежать антипремии, лауреатом которой стал бывший футболист, а сейчас директор «Милана» Паоло Мальдини.

По традиции, Стаффелли лично вручает фигурку золотого тапира, и Леклер тоже не избежал этой процедуры.

«Гонка складывалась хорошо, но я сам все испортил в последнем повороте, – сказал монегаск. – Допустил ошибку и отреагировал на нее по радио – все слышали, как.

Такие вещи случаются, но это часть обучения и возможность стать сильнее».

За три гонки до конца сезона Леклер идет пятым в общем зачете, отставая на три очка от Серхио Переса.