Леклеру пришлось после финиша оправдываться перед мексиканскими болельщиками

Шарль Леклер начинал гонку в Мехико с поула. Однако с места он тронулся не лучшим образом, потому сразу упустил инициативу. Макс Ферстаппен поравнялся с монегаском справа, а еще один гонщик Red Bull Серхио Перес – слева.

Мексиканец хорошо разобрался в слип-стриме и перед домашними трибунами решил захватить лидерство в первом повороте. Но план не сработал, Серхио задел Ferrari и после эффектного полета сошел на пит-лейне.

Леклер продолжил гонку и финишировал в ней третьим, однако после клетчатого флага мексиканские болельщики приветствовали его вовсе не аплодисментами: с трибун раздались свист и выкрики.

«Вижу, вы недовольны, парни, – сказал Шарль. – Честно говоря, мне было просто некуда деваться. Я оказался между двумя Red Bull и, к сожалению, у нас с Серхио произошел контакт. Но я никак не мог избежать этого, такова уж жизнь.

Моя машина тоже пострадала. Жаль, что для Серхио это привело к сходу. Нам же оставалось лишь постараться показать свой максимум. Так бывает.

Мне тоже жалко, что гонка Серхио закончилась так быстро, но я точно сделал это не нарочно. Просто не мог никуда отвернуть».

Фото: Энди Хон / Motorsport Images После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Гонщик также объяснил, почему после рестарта на середине дистанции уступил второе место Льюису Хэмилтону.

«На шинах Hard у нас возникли определенные сложности, а вот Льюис был очень быстр на Medium, – сказал монегаск. – Кроме того, ему удавалось очень здорово контролировать состояние резины в плане износа.

Они справились сегодня лучше. Могу лишь повторить – такова жизнь».

Тем временем судьи FIA объявили, что езду Леклера с поломанным в аварии передним крылом решено оставить без последствий.

Читайте также: Формула 1 Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики