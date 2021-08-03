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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Леклеру потребуется замена мотора после аварии в Венгрии

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Как показал проведенный Ferrari анализ, в первом повороте «Хунгароринга» силовая установка на машине Шарля получила серьезные повреждения

Леклеру потребуется замена мотора после аварии в Венгрии

Шарль Леклер стал одним из пострадавших во время хаотичного старта. В его Ferrari врезался сзади на торможении Лэнс Стролл из Aston Martin, что привело к сходу монегаска. 

После того, как его машину доставили на базу в Маранелло, инженеры пришли к неутешительному выводу – использовать дальше ее двигатель невозможно. Это значит, что к этапу в Бельгии на Ferrari предстоит поставить новый мотор, уже третий по счету в этом сезоне, а по ходу осенних Гран При Шарль почти точно получит штраф за перерасход компонентов.

Во вторник команда опубликовала официальное заявление, в котором говорится: «Исследование, проведенное вчера в Маранелло, установило наличие неисправимых повреждений в двигателе и невозможность его дальнейшего использования в результате удара от Aston Martin Лэнса Стролла.

Это еще один удар по Scuderia Ferrari и пилоту из Монако. Полученный ущерб имеет как финансовую составляющую, так и гоночную. В этом сезоне впереди еще 12 этапов, потому крайне вероятно, что команде потребуется заменить Шарлю мотор, что приведет к штрафу».

Ранее Honda заявила о повреждениях моторов на машинах Макса Ферстапена и Серхио Переса, а глава Ferrari Маттиа Бинотто призвал Ф1 ввести правило, по которому ремонт разбитых машин должна оплачивать команда, пилот которой признан виновником случившегося.

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