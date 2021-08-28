Леклеру не хватило темпа, а Сайнсу – чувства машины

На квалификации Гран При Бельгии ни один из пилотов команды Ferrari не смог пройти в третий сегмент – Шарль Леклер и Карлос Сайнс во второй части заездов показали 11-й и 13-й результаты соответственно. По окончании заездов оба пилота отметили, что во втором сегменте выехали на вторую попытку слишком рано – но оба признали, что этот момент повлиял на показанные времена не так уж сильно.

«Когда мы совершили первую попытку, у нас была информация, что дождь пойдет через пару минут, – рассказал Карлос Сайнс. – И мы выехали на промежуточной резине незадолго до того, когда – как нам казалось – трасса должна была стать гораздо более мокрой. Но в реальности дождь пошел на три минуты позже, чем мы предполагали – и получилось, что мы выехали на трассу рано.

Впрочем, так или иначе, сегодня не это было моей главной проблемой. Главной проблемой было поведение машины. Было трудно поднять температуру передних шин, и мне не хватало сцепления передних колес с трассой. Никак не получалось четко почувствовать машину на торможениях, и останавливалась она не особо охотно. В целом я не очень хорошо чувствовал свой болид. И это весьма странно, ведь в Имоле на мокрой трассе я был очень быстр, и ощущения от машины там были совсем другими».

Леклер не испытывал проблем с ощущениями от автомобиля – но заявил, что даже ему трудно угнаться за главными соперниками в силу банальной нехватки скорости.

«Мы не угадали с моментом выезда из боксов – но, по крайней мере, я доволен балансом своей машины. Особенно хорошим этот баланс был как раз в квалификации. Темп наш был не столь хорош, как у тех же McLaren, которые очень быстры в этих условиях. Я вряд ли сегодня мог рассчитывать на что-то сильно большее, чем 11-я позиция. Но с балансом автомобиля, на мой взгляд, все в целом в порядке».