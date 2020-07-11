Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации

По ходу второго сегмента субботней сессии Гран При Штирии на мониторах появилось сообщение, что эпизод с участием Шарля Леклера и Даниила Квята будет разбираться после окончания квалификации.

Оба гонщика выбыли из борьбы во втором сегменте, показав 11-й и 14-й результаты соответственно. Вскоре стали известны детали ситуации, о которой идет речь: Леклер заблокировал Квята в девятом и десятом поворотах, испортив гонщику AlphaTauri быстрый круг, что является нарушением Статьи 31.5 Спортивного регламента Ф1.

Оба пилота и представители их команд уже вызваны на слушания, которые начнутся в ближайшее время. Если Леклер будет признан виновным, то потеряет какое-то количество позиций на стартовой решетке.