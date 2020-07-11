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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации

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Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации
Автор:
, Ответственный редактор
11 июл. 2020 г., 15:39

В 19:00 по московскому времени пилот Ferrari будет объяснять, почему испортил россиянину быстрый круг

По ходу второго сегмента субботней сессии Гран При Штирии на мониторах появилось сообщение, что эпизод с участием Шарля Леклера и Даниила Квята будет разбираться после окончания квалификации. 

Оба гонщика выбыли из борьбы во втором сегменте, показав 11-й и 14-й результаты соответственно. Вскоре стали известны детали ситуации, о которой идет речь: Леклер заблокировал Квята в девятом и десятом поворотах, испортив гонщику AlphaTauri быстрый круг, что является нарушением Статьи 31.5 Спортивного регламента Ф1.

Оба пилота и представители их команд уже вызваны на слушания, которые начнутся в ближайшее время. Если Леклер будет признан виновным, то потеряет какое-то количество позиций на стартовой решетке. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Квалификация
Местонахождение «Ред Булл Ринг»
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Шарль Леклер
Автор Александр Кабановский

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