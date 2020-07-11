Леклера вызвали к судьям за помеху Квяту в квалификации
В 19:00 по московскому времени пилот Ferrari будет объяснять, почему испортил россиянину быстрый круг
По ходу второго сегмента субботней сессии Гран При Штирии на мониторах появилось сообщение, что эпизод с участием Шарля Леклера и Даниила Квята будет разбираться после окончания квалификации.
Оба гонщика выбыли из борьбы во втором сегменте, показав 11-й и 14-й результаты соответственно. Вскоре стали известны детали ситуации, о которой идет речь: Леклер заблокировал Квята в девятом и десятом поворотах, испортив гонщику AlphaTauri быстрый круг, что является нарушением Статьи 31.5 Спортивного регламента Ф1.
Оба пилота и представители их команд уже вызваны на слушания, которые начнутся в ближайшее время. Если Леклер будет признан виновным, то потеряет какое-то количество позиций на стартовой решетке.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|«Ред Булл Ринг»
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин , Шарль Леклер
|Автор
|Александр Кабановский