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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины

Автор:
, главный редактор

По словам пилота Ferrari, темп его машины относительно Mercedes заметно поменялся после переобувания

Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины

Тип шин, на котором большинство гонщиков проводило второй отрезок Гран При Великобритании, сыграл определенную роль в том, что Шарль Леклер не смог сопротивляться атакам Льюиса Хэмилтона и упустил победу в гонке. Об этом сам пилот Ferrari сообщил в интервью после финиша заезда.

Выйдя в лидеры после столкновения Хэмилтона и Макса Ферстаппена и заняв первую позицию на рестарте, Леклер достаточно быстро оторвался от британца больше чем на секунду и лишил того возможности использовать DRS. При этом после пит-стопов британец за 20 кругов смог отыграть у пилота Ferrari 13 секунд отставания – и обогнать монегаска в борьбе за победу (при том, что тот переобулся на 2 круга позже соперника).

 

«На резине Medium мы были просто невероятно быстры – а вот после перехода на Hard нам не хватало темпа, чтобы всерьез соперничать с Mercedes, – пояснил Леклер. – Я здорово чувствовал себя за рулем машины, но к концу гонки мы немного потеряли в скорости.

В итоге трудновато наслаждаться случившимся в полной мере – но я сегодня выложился даже не на сто процентов, а на все двести. Я сделал все что мог – просто этого всего не хватило, чтобы продержаться в лидерах еще два круга».

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