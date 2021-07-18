Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины

Тип шин, на котором большинство гонщиков проводило второй отрезок Гран При Великобритании, сыграл определенную роль в том, что Шарль Леклер не смог сопротивляться атакам Льюиса Хэмилтона и упустил победу в гонке. Об этом сам пилот Ferrari сообщил в интервью после финиша заезда.

Выйдя в лидеры после столкновения Хэмилтона и Макса Ферстаппена и заняв первую позицию на рестарте, Леклер достаточно быстро оторвался от британца больше чем на секунду и лишил того возможности использовать DRS. При этом после пит-стопов британец за 20 кругов смог отыграть у пилота Ferrari 13 секунд отставания – и обогнать монегаска в борьбе за победу (при том, что тот переобулся на 2 круга позже соперника).

«На резине Medium мы были просто невероятно быстры – а вот после перехода на Hard нам не хватало темпа, чтобы всерьез соперничать с Mercedes, – пояснил Леклер. – Я здорово чувствовал себя за рулем машины, но к концу гонки мы немного потеряли в скорости.

В итоге трудновато наслаждаться случившимся в полной мере – но я сегодня выложился даже не на сто процентов, а на все двести. Я сделал все что мог – просто этого всего не хватило, чтобы продержаться в лидерах еще два круга».