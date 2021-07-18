Леклера в борьбе с Хэмилтоном подвели жесткие шины
По словам пилота Ferrari, темп его машины относительно Mercedes заметно поменялся после переобувания
Тип шин, на котором большинство гонщиков проводило второй отрезок Гран При Великобритании, сыграл определенную роль в том, что Шарль Леклер не смог сопротивляться атакам Льюиса Хэмилтона и упустил победу в гонке. Об этом сам пилот Ferrari сообщил в интервью после финиша заезда.
Выйдя в лидеры после столкновения Хэмилтона и Макса Ферстаппена и заняв первую позицию на рестарте, Леклер достаточно быстро оторвался от британца больше чем на секунду и лишил того возможности использовать DRS. При этом после пит-стопов британец за 20 кругов смог отыграть у пилота Ferrari 13 секунд отставания – и обогнать монегаска в борьбе за победу (при том, что тот переобулся на 2 круга позже соперника).
«На резине Medium мы были просто невероятно быстры – а вот после перехода на Hard нам не хватало темпа, чтобы всерьез соперничать с Mercedes, – пояснил Леклер. – Я здорово чувствовал себя за рулем машины, но к концу гонки мы немного потеряли в скорости.
В итоге трудновато наслаждаться случившимся в полной мере – но я сегодня выложился даже не на сто процентов, а на все двести. Я сделал все что мог – просто этого всего не хватило, чтобы продержаться в лидерах еще два круга».
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