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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Леклера поразил рывок Переса на последних кругах гонки

Пилоту Red Bull удалось за 12 кругов уехать от своего преследователя из Ferrari на восемь секунд

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Леклера поразил рывок Переса на последних кругах гонки
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Победа Серхио Переса в Сингапуре стала вырисовываться все более отчетливо после того, как тот удержался в лидерах после перехода с промежуточных шин на слики, а затем и рестарта за машиной безопасности в конце 39-го круга. 

Шарль Леклер, который с самого старта преследовал мексиканца, не имел реальных возможностей для атаки, потому все шло ко второй победе Серхио в сезоне. 

Однако в этот момент судьи FIA сообщили, что изучают нарушение Пересом правил – как оказалось позже, тот слишком далеко отпустил вперед машину безопасности. Команда тут же попросила Серхио обеспечить 5-секундный отрыв от Леклера, чтобы подстраховаться на случай возможного штрафа. 

На финише 47-го круга разрыв между Red Bull и Ferrari составлял полсекунды, но спустя 12 кругов под клетчатым флагом Перес уже выигрывал у преследователя 7,6 секунды. 

После гонки Шарль Леклер признал, что реальный темп, показанный Red Bull в концовке, оказался для него неприятным сюрпризом. 

«Я сильно удивился, – рассказал монегаск репортерам. – Такое ощущение, что едва я потерял возможность использовать DRS, как шины Серхио заработали по-настоящему. К сожалению, я стал отставать».

Он добавил: «До этого момента я ехал на абсолютном пределе. В "грязном" воздухе при таких условиях любая ошибка приводит к серьезной потере времени. Я ошибался несколько раз, так как пробовал держаться как можно ближе и стремился обогнать на прямой. 

Маневр нельзя было откладывать до зоны торможения, так как я просто не знал, в каком состоянии там асфальт на внутренней части трассы. А рисковать мне не хотелось. 

На одном из кругов  смог подобраться действительно близко. У меня мелькнула мысль сместиться внутрь и затормозить позднее. Но все же оно того не стоило. Я продолжил ждать подходящей возможности. Но, к сожалению, так и не получил ее».

Предосторожность Red Bull оказалась не напрасной. После гонки Пересу присудили 5 секунд штрафа, но благодаря достаточному запасу он остался победителем гонки. 

Пресс-конференция: Шарль Леклер, Ferrari, второе место, Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки

Пресс-конференция: Шарль Леклер, Ferrari, второе место, Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Леклер признал, что форма Ferrari в Сингапуре менялась по ходу длинных отрезков. 

«Кое с чем нам надо разобраться, – сказал пилот. – У Red Bull получалось ехать очень здорово после шести-семи первых кругов. Мы же, напротив, были сильнее до этого момента».

При этом проигранный старт озадачил Шарля: «Даже не знаю, почему так вышло. Возможно, мы допустили какую-то ошибку – с этим еще надо разобраться, – но я сам ощутил только небольшую пробуксовку. 

Но этого хватило, чтобы остаться позади. Серхио стартовал потрясающе, и все было решено».

После Гран При Сингапура лидер Ferrari остался вторым в общем зачете, но Пересу удалось сократить отставание от него до двух очков

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