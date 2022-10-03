Леклера поразил рывок Переса на последних кругах гонки

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Победа Серхио Переса в Сингапуре стала вырисовываться все более отчетливо после того, как тот удержался в лидерах после перехода с промежуточных шин на слики, а затем и рестарта за машиной безопасности в конце 39-го круга.

Шарль Леклер, который с самого старта преследовал мексиканца, не имел реальных возможностей для атаки, потому все шло ко второй победе Серхио в сезоне.

Однако в этот момент судьи FIA сообщили, что изучают нарушение Пересом правил – как оказалось позже, тот слишком далеко отпустил вперед машину безопасности. Команда тут же попросила Серхио обеспечить 5-секундный отрыв от Леклера, чтобы подстраховаться на случай возможного штрафа.

На финише 47-го круга разрыв между Red Bull и Ferrari составлял полсекунды, но спустя 12 кругов под клетчатым флагом Перес уже выигрывал у преследователя 7,6 секунды.

После гонки Шарль Леклер признал, что реальный темп, показанный Red Bull в концовке, оказался для него неприятным сюрпризом.

«Я сильно удивился, – рассказал монегаск репортерам. – Такое ощущение, что едва я потерял возможность использовать DRS, как шины Серхио заработали по-настоящему. К сожалению, я стал отставать».

Он добавил: «До этого момента я ехал на абсолютном пределе. В "грязном" воздухе при таких условиях любая ошибка приводит к серьезной потере времени. Я ошибался несколько раз, так как пробовал держаться как можно ближе и стремился обогнать на прямой.

Маневр нельзя было откладывать до зоны торможения, так как я просто не знал, в каком состоянии там асфальт на внутренней части трассы. А рисковать мне не хотелось.

На одном из кругов смог подобраться действительно близко. У меня мелькнула мысль сместиться внутрь и затормозить позднее. Но все же оно того не стоило. Я продолжил ждать подходящей возможности. Но, к сожалению, так и не получил ее».

Предосторожность Red Bull оказалась не напрасной. После гонки Пересу присудили 5 секунд штрафа, но благодаря достаточному запасу он остался победителем гонки.

Пресс-конференция: Шарль Леклер, Ferrari, второе место, Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Леклер признал, что форма Ferrari в Сингапуре менялась по ходу длинных отрезков.

«Кое с чем нам надо разобраться, – сказал пилот. – У Red Bull получалось ехать очень здорово после шести-семи первых кругов. Мы же, напротив, были сильнее до этого момента».

При этом проигранный старт озадачил Шарля: «Даже не знаю, почему так вышло. Возможно, мы допустили какую-то ошибку – с этим еще надо разобраться, – но я сам ощутил только небольшую пробуксовку.

Но этого хватило, чтобы остаться позади. Серхио стартовал потрясающе, и все было решено».

После Гран При Сингапура лидер Ferrari остался вторым в общем зачете, но Пересу удалось сократить отставание от него до двух очков.

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