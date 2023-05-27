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Леклера переставили с третьего места решетки на шестое за блокировку Норриса

Судьи признали лидера Ferrari виновным в блокировке соперника по ходу квалификации – что заметно осложнит ему воскресную гонку

Меган Уайт
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер слишком медленно ехал в тоннеле по ходу квалификации Гран При Монако, когда Ландо Норрис мчался позади на быстром круге. Британцу из McLaren пришлось сбрасывать скорость и менять траекторию, чтобы избежать столкновения. 

После этого Ландо, завершивший сессию десятым, даже сказал в шутку на медиа-сессии, что адекватным наказанием считает полное отстранение Шарля от выступлений в нынешнем сезоне. 

Столь строгих мер судьи FIA, конечно, принимать не стали – однако они признали единственного пилота из Монако виновным в блокировке и лишили его трех позиций на старте домашней гонки.  

В решении говорится, что Леклер «ехал в тоннеле по середине трассы и явно создал помеху Норрису».

Там же отмечено: «Оба пилота согласились, что Леклер не имел возможности безопасно сделать что-то в туннеле, чтобы не мешать Норрису, учитывая плохую обзорность из-за малого проникновения света в туннель и сложной траектории на протяжении тоннеля.

Судьи отметили, что Леклер грамотно отреагировал на голубые флаги, но это произошло уже слишком поздно».

После вынесенного решения на одну позицию по решетке поднимутся Эстебан Окон, Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон. 

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