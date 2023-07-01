Леклера переставили на три позиции за блокировку

Пилот Ferrari еще по ходу первого сегмента субботней квалификации оказался в неудачный момент на пути Оскара Пиастри. Монегаск направлялся на пит-лейн и в быстром правом повороте помешал сопернику из McLaren.

Изучив ситуацию, судьи FIA признали, что Скудерия не дала своему гонщику полной информации о трафике, но это не может служить основанием для смягчения обычного в такой ситуации наказания – перестановки на три позиции по решетке.

Штраф будет назначен в субботнем спринте и не коснется первого стартового ряда Шарля в главной гонке.

За счет перестановки Леклера выше поднимутся оба гонщика Aston Martin и Эстебан Окон из Alpine.

В вердикте FIA есть интересное примечание: если пилот Ferrari по каким-то причинам не сможет выйти на старт в Шпильберге и потому не отбудет назначенный штраф, то перестановка будет перенесена – но не на главную гонку в Австрии, а на следующий спринт, который пройдет в Спа в конце июля.