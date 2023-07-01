Леклера переставили на три позиции за блокировку
Вместо шестой Шарль начнет спринтерскую гонку на «Ред Булл Ринге» м девятой позиции
Пилот Ferrari еще по ходу первого сегмента субботней квалификации оказался в неудачный момент на пути Оскара Пиастри. Монегаск направлялся на пит-лейн и в быстром правом повороте помешал сопернику из McLaren.
Изучив ситуацию, судьи FIA признали, что Скудерия не дала своему гонщику полной информации о трафике, но это не может служить основанием для смягчения обычного в такой ситуации наказания – перестановки на три позиции по решетке.
Штраф будет назначен в субботнем спринте и не коснется первого стартового ряда Шарля в главной гонке.
За счет перестановки Леклера выше поднимутся оба гонщика Aston Martin и Эстебан Окон из Alpine.
В вердикте FIA есть интересное примечание: если пилот Ferrari по каким-то причинам не сможет выйти на старт в Шпильберге и потому не отбудет назначенный штраф, то перестановка будет перенесена – но не на главную гонку в Австрии, а на следующий спринт, который пройдет в Спа в конце июля.
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