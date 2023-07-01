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Леклера переставили на три позиции за блокировку

Вместо шестой Шарль начнет спринтерскую гонку на «Ред Булл Ринге» м девятой позиции

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Пилот Ferrari еще по ходу первого сегмента субботней квалификации оказался в неудачный момент на пути Оскара Пиастри. Монегаск направлялся на пит-лейн и в быстром правом повороте помешал сопернику из McLaren. 

Изучив ситуацию, судьи FIA признали, что Скудерия не дала своему гонщику полной информации о трафике, но это не может служить основанием для смягчения обычного в такой ситуации наказания – перестановки на три позиции по решетке. 

Штраф будет назначен в субботнем спринте и не коснется первого стартового ряда Шарля в главной гонке. 

За счет перестановки Леклера выше поднимутся оба гонщика Aston Martin и Эстебан Окон из Alpine. 

В вердикте FIA есть интересное примечание: если пилот Ferrari по каким-то причинам не сможет выйти на старт в Шпильберге и потому не отбудет назначенный штраф, то перестановка будет перенесена – но не на главную гонку в Австрии, а на следующий спринт, который пройдет в Спа в конце июля. 

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