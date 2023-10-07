Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место

Еще до старта субботней гонки в Катаре было понятно, что выезды за белую линию в этот уик-энд способны привести к изменению результатов пост-фактум – у всех в Ф1 еще свежа в памяти австрийская история, когда протокол пришлось переписывать почти полностью.

На этот раз не повезло Шарлю Леклеру. Монегаску присудили пять секунд за четыре нарушения пределов трассы по ходу спринта «без уважительной причины». Это разом отбросило его с седьмого места, которое стало результатом старта на мягкой резине, на 12-е.

Шарль потерял два очка, которые достались Алексу Элбону с Фернандо Алонсо.

Такой же штраф присудили и Лэнсу Строллу, однако гонщик Aston Martin просто сменил 13-ю строчку в протоколе на 15-ю и последнюю.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images