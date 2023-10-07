Леклера оштрафовали после спринта, он потерял седьмое место
К результату Шарля добавили пять секунд за частые нарушения пределов трассы. С седьмой позиции монегаск съехал во второй десяток
Еще до старта субботней гонки в Катаре было понятно, что выезды за белую линию в этот уик-энд способны привести к изменению результатов пост-фактум – у всех в Ф1 еще свежа в памяти австрийская история, когда протокол пришлось переписывать почти полностью.
На этот раз не повезло Шарлю Леклеру. Монегаску присудили пять секунд за четыре нарушения пределов трассы по ходу спринта «без уважительной причины». Это разом отбросило его с седьмого места, которое стало результатом старта на мягкой резине, на 12-е.
Шарль потерял два очка, которые достались Алексу Элбону с Фернандо Алонсо.
Такой же штраф присудили и Лэнсу Строллу, однако гонщик Aston Martin просто сменил 13-ю строчку в протоколе на 15-ю и последнюю.
Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Пиастри рассказал о «друзьях», которые помогли ему впервые победить в Ф1
«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Еще два титула. Обзор уик-энда
Еще два титула. Обзор уик-энда Еще два титула. Обзор уик-энда
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Вассер озвучил два фактора, которые испортили Ferrari квалификацию
Вассер озвучил два фактора, которые испортили Ferrari квалификацию Вассер озвучил два фактора, которые испортили Ferrari квалификацию
Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Гран При Катара: дуэли в квалификациях Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Самое важное:
Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме
Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме Галерея: Ферстаппен проведет гонку в Катаре в особом шлеме
FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа
FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое
Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое Отсутствие ветра окрыляет. Элбон раскрыл секрет прорыва с 17-го места на седьмое
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.