Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Леклера не мотивировали нападки Red Bull и Mercedes

Поделились
Комментарии
Леклера не мотивировали нападки Red Bull и Mercedes
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 07:34

Пилот Ferrari не собирается доказывать конкурентам их неправоту.

Перед Гран При США Red Bull подала запрос в FIA касательно легальности мотора Ferrari, после чего федерация издала специальную директиву касательно расхода топлива силовой установкой. Конкуренты предполагали, что именно в этом скрыт секрет высокой мощности моторов Скудерии. В США итальянская команда впервые после Гран При Монако не попала на подиум. В Mercedes и Red Bull посчитали причиной такого падения скорости Ferrari именно директиву FIA, хотя в самой Скудерии это опровергли.

Шарль Леклер по-прежнему считает, что неудача в Остине не связана с падением мощности двигателя, но не намерен ничего доказывать конкурентам. 

«Лично у меня нет никакого желания доказывать, что они ошибаются, – сказал монегаск. – Мы внутри команды знаем, что делаем, знаем, что в наших действиях нет ничего неправильного. И также уверены, что здесь [в Бразилии] ситуация вернется в нормальное русло. 

В Остине несколько моментов сложились не в нашу пользу. Замена мотора на старую версию на моей машине была не идеальным ходом. В гонке мы видели его влияние, поэтому здесь решили поставить новую версию, несмотря на штраф в 10 позиций. Для меня их слова не являются никакой мотивацией».

На Гран При США мотор Леклера отказал по ходу третьей тренировки, и в команде решили вернуть на болид старую силовую установку, чтобы избежать штрафов. Теперь же он получит версию, с которой начинал последний этап.

«Это такой же мотор, с которым возникли проблемы в Остине, – сказал Леклер. – Ничего нового. Только сам двигатель будет другой, потому что прежний уже нельзя использовать».

В Остине ходили слухи, что Леклеру могут поставить мотор, разработанный на 2020 год, но сам гонщик их опроверг: «Не думаю, что так будет. Мы такого не обсуждали. Мне по телефону сказали, что поставят ту же спецификацию, которую мы потеряли в Остине. Не думаю, что возможность [поставить мотор 2020 года] обсуждали. По крайней мере, не со мной».

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Следующая новость
Макс сразится за победу, Кими наберет очки: пять смелых прогнозов на Гран При Бразилии

Предыдущая новость

Макс сразится за победу, Кими наберет очки: пять смелых прогнозов на Гран При Бразилии

Следующая новость

«Это всегда стрессовая ситуация». Хэмилтон о переговорах с Mercedes

«Это всегда стрессовая ситуация». Хэмилтон о переговорах с Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

3
eSports

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

4
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

5
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.