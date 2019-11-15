Леклера не мотивировали нападки Red Bull и Mercedes

Перед Гран При США Red Bull подала запрос в FIA касательно легальности мотора Ferrari, после чего федерация издала специальную директиву касательно расхода топлива силовой установкой. Конкуренты предполагали, что именно в этом скрыт секрет высокой мощности моторов Скудерии. В США итальянская команда впервые после Гран При Монако не попала на подиум. В Mercedes и Red Bull посчитали причиной такого падения скорости Ferrari именно директиву FIA, хотя в самой Скудерии это опровергли.

Шарль Леклер по-прежнему считает, что неудача в Остине не связана с падением мощности двигателя, но не намерен ничего доказывать конкурентам.

«Лично у меня нет никакого желания доказывать, что они ошибаются, – сказал монегаск. – Мы внутри команды знаем, что делаем, знаем, что в наших действиях нет ничего неправильного. И также уверены, что здесь [в Бразилии] ситуация вернется в нормальное русло.

В Остине несколько моментов сложились не в нашу пользу. Замена мотора на старую версию на моей машине была не идеальным ходом. В гонке мы видели его влияние, поэтому здесь решили поставить новую версию, несмотря на штраф в 10 позиций. Для меня их слова не являются никакой мотивацией».

На Гран При США мотор Леклера отказал по ходу третьей тренировки, и в команде решили вернуть на болид старую силовую установку, чтобы избежать штрафов. Теперь же он получит версию, с которой начинал последний этап.

«Это такой же мотор, с которым возникли проблемы в Остине, – сказал Леклер. – Ничего нового. Только сам двигатель будет другой, потому что прежний уже нельзя использовать».

В Остине ходили слухи, что Леклеру могут поставить мотор, разработанный на 2020 год, но сам гонщик их опроверг: «Не думаю, что так будет. Мы такого не обсуждали. Мне по телефону сказали, что поставят ту же спецификацию, которую мы потеряли в Остине. Не думаю, что возможность [поставить мотор 2020 года] обсуждали. По крайней мере, не со мной».

Дополнительная информация: Адам Купер