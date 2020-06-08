Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
30 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Леклера назвали смесью Райкконена с Шумахером

Поделились
Комментарии
Леклера назвали смесью Райкконена с Шумахером
Автор:
, Редактор Ф1
8 июн. 2020 г., 13:14

В Alfa Romeo сразу сочли монегаска особенным

Шарль Леклер дебютировал в Формуле 1 в составе Alfa Romeo в 2018 году, но провел в команде всего один сезон до перехода в Ferrari. Менеджер команды еще со времен Sauber Беат Цендер рассказал, что в команде сразу понимали, насколько талантливый им достался пилот.

«Было очень интересно снова поработать с молодым парнем, – сказал Цендер. – Мы получили новичка в состав впервые за долгое время. Причем очень особенного пилота с совершенно особенным подходом. Я прежде не видел таких гонщиков, как Шарль. Работа с ним была наградой за те трудные времена, что мы пережили».

Цендер сравнил Леклера с чемпионами мира, с которыми ему довелось поработать: «Я всегда говорил, что по скорости он мне напоминает Кими Райкконена. А по подходу к работе, пожалуй, Михаэля Шумахера. Дайте ему хорошую машину и он точно будет чемпионом».

Читайте также:

Следующая новость
Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1

Предыдущая новость

Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

«Да какие отношения? Война!» Монтойя о братьях Шумахер и спасении Williams

2
Формула 1

Попов высмеял Формулу 1 из-за расписания гонок-2020

3
Формула 1

Феттель против Бинотто: ждет ли Ferrari война?

4
Формула 1

Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1

5
Формула 1

10 трасс, которых категорически не хватает Формуле 1. Версия Motorsport.com

Последние видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Леклера назвали смесью Райкконена с Шумахером
F1

Леклера назвали смесью Райкконена с Шумахером

Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1
F1

Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1

«Да какие отношения? Война!» Монтойя о братьях Шумахер и спасении Williams
F1

«Да какие отношения? Война!» Монтойя о братьях Шумахер и спасении Williams

Уэббер: Ferrari вымотала Феттеля, он выглядит старше своих лет
F1

Уэббер: Ferrari вымотала Феттеля, он выглядит старше своих лет

Потолок бюджетов заставил Mercedes задуматься о других гоночных сериях
F1

Потолок бюджетов заставил Mercedes задуматься о других гоночных сериях

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.