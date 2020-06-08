Леклера назвали смесью Райкконена с Шумахером

Шарль Леклер дебютировал в Формуле 1 в составе Alfa Romeo в 2018 году, но провел в команде всего один сезон до перехода в Ferrari. Менеджер команды еще со времен Sauber Беат Цендер рассказал, что в команде сразу понимали, насколько талантливый им достался пилот.

«Было очень интересно снова поработать с молодым парнем, – сказал Цендер. – Мы получили новичка в состав впервые за долгое время. Причем очень особенного пилота с совершенно особенным подходом. Я прежде не видел таких гонщиков, как Шарль. Работа с ним была наградой за те трудные времена, что мы пережили».

Цендер сравнил Леклера с чемпионами мира, с которыми ему довелось поработать: «Я всегда говорил, что по скорости он мне напоминает Кими Райкконена. А по подходу к работе, пожалуй, Михаэля Шумахера. Дайте ему хорошую машину и он точно будет чемпионом».