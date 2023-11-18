Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Отчет о квалификации

Леклер завоевал поул в Вегасе, гонщики Williams стартуют с третьего ряда

Лидер Ferrari уверенно опередил соперников в квалификации, Макс Ферстаппен начнет гонку вторым после штрафа Карлоса Сайнса

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Обладатель поула Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

Уже в четверг стало ясно, что спор за поул на новой городской трассе развернется между Ferrari и Red Bull. В тренировках алые машины ехали чуть быстрее, но всем в Ф1 хорошо известно, как здорово «Быки» умеют прибавлять в скорости по ходу уик-энда.  

В финале пятничной квалификации гонщики Скудерии с небольшим перевесом захватили лидерство после первых быстрых попыток в финале – Шарль Леклер проехал за 1:33,021, – опережая Макса Ферстаппена (+0,083) с Фернандо Алонсо (+0,534).

Однако по ходу сессии состояние асфальта улучшалось, а вот воздух становился все холоднее. Это сыграло против преследователей лидеров – ни один из двух чемпионов не смог улучшить свое время под клетчатым флагом. Макс хотя бы остался третьим, а вот Фернандо соперники оттеснили на десятое место. 

Леклер же добавил еще, проехав круг за 1:32.726. Карлос Сайнс уступил напарнику лишь 0,044 секунды – но стартовать будет 12-м из-за штрафа за замену компонентов силовой установки. 

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Это позволило Ферстаппену подняться на первый ряд решетки, второй займут Джордж Расселл (пилоту Mercedes не хватило всего 0,008 секунды, чтобы опередить Макса) с неожиданно быстрым Пьером Гасли из Alpine.

Третий ряд внезапно достался гонщикам Williams. Логан Сарджент на третьем в сезоне домашнем Гран При добился лучшего в карьере седьмого квалификационного результата. 

Также до третьей стадии добрались Валттери Боттас (Alfa Romeo) с Кевином Магнуссеном (Haas).

Серхио Перес, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Серхио Перес, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Борцы за второе место

Зато в десятку сильнейших не смогли пробиться ни Льюис Хэмилтон, ни Серхио Перес – в нынешнем сезоне они ведут спор за вице-чемпионское звание. Причем если пилоту Mercedes подняться выше не позволили возможности машины, то в Red Bull просто решили не выпускать своего пилота на трассу под клетчатым флагом, сочтя его время вполне достаточным. 

От заветного рубежа гонщиков отделили 0,028 и 0,046 секунды соответственно. 

Нико Хюлькенберг остался 13-м, опередив Лэнса Стролла и Даниэля Риккардо. 

Канадец из Aston Martin дополнительно потеряет пять позиций из-за штрафа за обгон Карлоса Сайнса под двойными желтыми флагами в финальной тренировке. Кроме того, уже по ходу квалификации Лэнс допустил еще одно нарушение: на этот раз недостаточно замедлился в зоне действия желтых. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Оранжевая скорость

«Что за тупой идиот?», – сказал Макс Ферстаппен по радио после того, как попробовал атаковать в первом повороте финального быстрого круга в первом сегменте своего давнего протагониста Эстебана Окона – но получил достойный отпор. 

Сам француз из Alpine высказался более дипломатично, однако ему этот эпизод обошелся куда дороже – гонщик не смог пройти в следующую стадию.  

Однако куда более важным результатом стал двойной вылет McLaren – с командой такого не случалось ни разу после майского этапа в Майами.  Как объяснил большой босс Зак Браун в интервью Sky Sports, трасса в Лас-Вегасе не особенно подходит машине MCL60 – та хороша в быстрых и среднескоростных поворотах, которых в Неваде попросту нет.

Также дальше не прошли Юки Цунода с Чжоу Гуаньюем.

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Для Шарля Леклера поул стал 23-м в карьере и уже пятым в нынешнем сезоне. 

Результаты квалификации Гран При Лас-Вегаса

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Monaco Шарль ЛеклерFerrari

1'32.726
2 Spain Карлос СайнсFerrari

+0.044

1'32.770
3 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing

+0.378

1'33.104
4 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+0.386

1'33.112
5 France Пьер ГаслиAlpine

+0.513

1'33.239
6 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+0.597

1'33.323
7 United States Логан СарджентWilliams

+0.787

1'33.513
8 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo

+0.799

1'33.525
9 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team

+0.811

1'33.537
10 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

+0.829

1'33.555
11 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+1.111

1'33.837
12 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+1.129

1'33.855
13 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team

+1.253

1'33.979
14 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing

+1.473

1'34.199
15 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

+1.582

1'34.308
16 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

+1.977

1'34.703
17 France Эстебан ОконAlpine

+2.108

1'34.834
18 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo

+2.123

1'34.849
19 Australia Оскар ПиастриMcLaren

+2.124

1'34.850
20 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

+3.721

1'36.447
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