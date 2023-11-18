Леклер завоевал поул в Вегасе, гонщики Williams стартуют с третьего ряда

Уже в четверг стало ясно, что спор за поул на новой городской трассе развернется между Ferrari и Red Bull. В тренировках алые машины ехали чуть быстрее, но всем в Ф1 хорошо известно, как здорово «Быки» умеют прибавлять в скорости по ходу уик-энда.

В финале пятничной квалификации гонщики Скудерии с небольшим перевесом захватили лидерство после первых быстрых попыток в финале – Шарль Леклер проехал за 1:33,021, – опережая Макса Ферстаппена (+0,083) с Фернандо Алонсо (+0,534).

Однако по ходу сессии состояние асфальта улучшалось, а вот воздух становился все холоднее. Это сыграло против преследователей лидеров – ни один из двух чемпионов не смог улучшить свое время под клетчатым флагом. Макс хотя бы остался третьим, а вот Фернандо соперники оттеснили на десятое место.

Леклер же добавил еще, проехав круг за 1:32.726. Карлос Сайнс уступил напарнику лишь 0,044 секунды – но стартовать будет 12-м из-за штрафа за замену компонентов силовой установки.

Это позволило Ферстаппену подняться на первый ряд решетки, второй займут Джордж Расселл (пилоту Mercedes не хватило всего 0,008 секунды, чтобы опередить Макса) с неожиданно быстрым Пьером Гасли из Alpine.

Третий ряд внезапно достался гонщикам Williams. Логан Сарджент на третьем в сезоне домашнем Гран При добился лучшего в карьере седьмого квалификационного результата.

Также до третьей стадии добрались Валттери Боттас (Alfa Romeo) с Кевином Магнуссеном (Haas).

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Серхио Перес, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Борцы за второе место

Зато в десятку сильнейших не смогли пробиться ни Льюис Хэмилтон, ни Серхио Перес – в нынешнем сезоне они ведут спор за вице-чемпионское звание. Причем если пилоту Mercedes подняться выше не позволили возможности машины, то в Red Bull просто решили не выпускать своего пилота на трассу под клетчатым флагом, сочтя его время вполне достаточным.

От заветного рубежа гонщиков отделили 0,028 и 0,046 секунды соответственно.

Нико Хюлькенберг остался 13-м, опередив Лэнса Стролла и Даниэля Риккардо.

Канадец из Aston Martin дополнительно потеряет пять позиций из-за штрафа за обгон Карлоса Сайнса под двойными желтыми флагами в финальной тренировке. Кроме того, уже по ходу квалификации Лэнс допустил еще одно нарушение: на этот раз недостаточно замедлился в зоне действия желтых.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60

Оранжевая скорость

«Что за тупой идиот?», – сказал Макс Ферстаппен по радио после того, как попробовал атаковать в первом повороте финального быстрого круга в первом сегменте своего давнего протагониста Эстебана Окона – но получил достойный отпор.

Сам француз из Alpine высказался более дипломатично, однако ему этот эпизод обошелся куда дороже – гонщик не смог пройти в следующую стадию.

Однако куда более важным результатом стал двойной вылет McLaren – с командой такого не случалось ни разу после майского этапа в Майами. Как объяснил большой босс Зак Браун в интервью Sky Sports, трасса в Лас-Вегасе не особенно подходит машине MCL60 – та хороша в быстрых и среднескоростных поворотах, которых в Неваде попросту нет.

Также дальше не прошли Юки Цунода с Чжоу Гуаньюем.

Для Шарля Леклера поул стал 23-м в карьере и уже пятым в нынешнем сезоне.

Результаты квалификации Гран При Лас-Вегаса