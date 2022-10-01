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Под клетчатым флагом Макс шел с превышением графика поула на 0,9 секунды после двух секторов, когда получил указание ехать в боксы. «Что за ***ня, парни? Что происходит?», – негодовал по радио голландец, оставшийся на четвертом ряду.

Ему пообещали объяснить все позже – но комментатор Sky Sports Мартин Брандл предположил, что топливо в баке Red Bull подходило к концу, потому при завершении круга гонщика вместо поула ждала бы дисквалификация из-за нехватки обязательного литра для взятия контрольной пробы.

В итоге первое место на решетке досталось Шарлю Леклеру, а тройка лидеров уложилась в 0,054 секунды. Серхио Перес стартует в воскресенье вторым, а Льюис Хэмилтон – с лучшей в сезоне третьей позиции.

Карлос Сайнс остался четвертым, а Фернандо Алонсо, показав рекордное время на втором секторе, обеспечил себе пятую стартовую позицию.

Ландо Норрис стал шестым – и первым из тех, кто ступил времени поула больше секунды, Пьер Гасли обеспечил себе седьмое место на решетке. Замкнули десятку Кевин Магнуссен и переобувшийся в слики Цунода.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Дождь, прошедший перед стартом тренировки, поставил перед тактическими штабами команд непростую задачу. К третьему сегменту квалификации условия оказались такими, что слики и промежуточная резина обеспечивали примерно одинаковую скорость.

После первых попыток в финале быстрейшим был Льюис Хэмилтон на сликах Soft, а вторым – Юки Цунода на промежуточной резине. Но быстро стало ясно, что именно резина без протектора является верным выбором – при этом неизбежно повышая риск на оставшихся сырых участках.

Вместо двух привычных попыток команды в этот раз выбрали для гонщиков более длинные серии, поскольку резина изнашивалась не столь интенсивно. Карлос Сайнс прямо отказался ехать в боксы за свежим комплектом Soft.

За две минуты до клетчатого флага Хэмилтон оставался первым, выигрывая четыре десятых у лидера сезона Макса Ферстаппена – но асфальт продолжал подсыхать. После этого результаты стали резко расти. В концовке лидер Red Bull поставил два рекордных времени на секторах, но затем ошибся на третьем и сбросил, чтобы начать провести еще одну попытку. К чему она привела – вы уже знаете.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Безумству храбрых…

Команда Aston Martin во втором сегменте сделала ставку на слики, однако трасса оставалась слишком скользкой. Лэнсу Строллу с Себастьяном Феттелем не хватило буквально нескольких минут, чтобы получить максимум от своей резины. «Слишком рано для сликов…», – признал Себ по радио.

Немец ошибся на торможении в седьмом повороте, а канадец остался по скорости только 12-м. Вместе с ними не прошел дальше и Гуаньюй Чжоу – третий и последний пилот на шинах без проектора.

Тем же, кто остался на промежуточной, важно было «поймать» наилучшие условия в самом конце. В Mercedes сочли, что и без этого пройдут дальше, но просчитались. Джордж Расселл остался в 0,006 секунды от заветной десятки.

Пятым и последним, кто выбыл на этой стадии, стал дебютант «Марины-Бэй» Мик Шумахер.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Три победителя и Williams

Первый сегмент гонщики полностью провели на промежуточной резине – в такой ситуации важно было как можно позже начать свой решающий быстрый круг в самом конце. С этой тактической задачей отлично справились в Haas, чьи пилоты прошли дальше.

А вот три победителя Гран При – Валттери Боттас, Даниэль Риккардо и Эстебан Окон – выбыли из борьбы. Боттас позже объяснил, что его отправили на трассу слишком рано, когда условия были хуже, а Окон пожаловался команде по радио, что на решающем быстром круге «остался без тормозов» – в Сингапуре это можно считать приговором.

Также пройти дальше не смогли оба гонщика Williams.

Для Шарля Леклера поул стал девятым в сезоне и 18-м в карьере. Монегаск сравнялся по этому параметру с такими пилотами, как Кими Райкконен и Марио Андретти.

Результаты квалификации Гран При Сингапура