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Формула 1 / Гран При Сингапура Отчет о квалификации

Леклер завоевал поул в Сингапуре, Ферстаппену не дали завершить круг

Макс будет стартовать только восьмым после того, как Red Bull скомандовала ему прервать попытку и заехать в боксы

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер завоевал поул в Сингапуре, Ферстаппену не дали завершить круг
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Под клетчатым флагом Макс шел с превышением графика поула на 0,9 секунды после двух секторов, когда получил указание ехать в боксы. «Что за ***ня, парни? Что происходит?», – негодовал по радио голландец, оставшийся на четвертом ряду.

Ему пообещали объяснить все позже – но комментатор Sky Sports Мартин Брандл предположил, что топливо в баке Red Bull подходило к концу, потому при завершении круга гонщика вместо поула ждала бы дисквалификация из-за нехватки обязательного литра для взятия контрольной пробы. 

В итоге первое место на решетке досталось Шарлю Леклеру, а тройка лидеров уложилась в 0,054 секунды. Серхио Перес стартует в воскресенье вторым, а Льюис Хэмилтон – с лучшей в сезоне третьей позиции. 

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Карлос Сайнс остался четвертым, а Фернандо Алонсо, показав рекордное время на втором секторе, обеспечил себе пятую стартовую позицию. 

Ландо Норрис стал шестым – и первым из тех, кто ступил времени поула больше секунды, Пьер Гасли обеспечил себе седьмое место на решетке. Замкнули десятку Кевин Магнуссен и переобувшийся в слики Цунода. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Дождь, прошедший перед стартом тренировки, поставил перед тактическими штабами команд непростую задачу. К третьему сегменту квалификации условия оказались такими, что слики и промежуточная резина обеспечивали примерно одинаковую скорость.   

После первых попыток в финале быстрейшим был Льюис Хэмилтон на сликах Soft, а вторым – Юки Цунода на промежуточной резине. Но быстро стало ясно, что именно резина без протектора является верным выбором – при этом неизбежно повышая риск на оставшихся сырых участках. 

Вместо двух привычных попыток команды в этот раз выбрали для гонщиков более длинные серии, поскольку резина изнашивалась не столь интенсивно. Карлос Сайнс прямо отказался ехать в боксы за свежим комплектом Soft.

За две минуты до клетчатого флага Хэмилтон оставался первым, выигрывая четыре десятых у лидера сезона Макса Ферстаппена – но асфальт продолжал подсыхать. После этого результаты стали резко расти. В концовке лидер Red Bull поставил два рекордных времени на секторах, но затем ошибся на третьем и сбросил, чтобы начать провести еще одну попытку. К чему она привела – вы уже знаете. 

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Безумству храбрых…

Команда Aston Martin во втором сегменте сделала ставку на слики, однако трасса оставалась слишком скользкой. Лэнсу Строллу с Себастьяном Феттелем не хватило буквально нескольких минут, чтобы получить максимум от своей резины. «Слишком рано для сликов…», – признал Себ по радио.

Немец ошибся на торможении в седьмом повороте, а канадец остался по скорости только 12-м. Вместе с ними не прошел дальше и Гуаньюй Чжоу – третий и последний пилот на шинах без проектора. 

Тем же, кто остался на промежуточной, важно было «поймать» наилучшие условия в самом конце. В Mercedes сочли, что и без этого пройдут дальше, но просчитались. Джордж Расселл остался в 0,006 секунды от заветной десятки.

Пятым и последним, кто выбыл на этой стадии, стал дебютант «Марины-Бэй» Мик Шумахер.  

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Три победителя и Williams

Первый сегмент гонщики полностью провели на промежуточной резине – в такой ситуации важно было как можно позже начать свой решающий быстрый круг в самом конце. С этой тактической задачей отлично справились в Haas, чьи пилоты прошли дальше. 

А вот три победителя Гран При – Валттери Боттас, Даниэль Риккардо и Эстебан Окон – выбыли из борьбы. Боттас позже объяснил, что его отправили на трассу слишком рано, когда условия были хуже, а Окон пожаловался команде по радио, что на решающем быстром круге «остался без тормозов» – в Сингапуре это можно считать приговором. 

Также пройти дальше не смогли оба гонщика Williams.

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Для Шарля Леклера поул стал девятым в сезоне и 18-м в карьере. Монегаск сравнялся по этому параметру с такими пилотами, как Кими Райкконен и Марио Андретти. 

Результаты квалификации Гран При Сингапура

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'49.412  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'49.434 0.022
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'49.466 0.054
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'49.583 0.171
5 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'49.966 0.554
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'50.584 1.172
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'51.211 1.799
8 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'51.395 1.983
9 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'51.573 2.161
10 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'51.983 2.571
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'54.012 4.600
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'54.211 4.799
13 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'54.370 4.958
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'54.380 4.968
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'55.518 6.106
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'56.083 6.671
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'56.226 6.814
18 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'56.337 6.925
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'56.985 7.573
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'57.532 8.120
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