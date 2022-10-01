Леклер завоевал поул в Сингапуре, Ферстаппену не дали завершить круг
Макс будет стартовать только восьмым после того, как Red Bull скомандовала ему прервать попытку и заехать в боксы
Под клетчатым флагом Макс шел с превышением графика поула на 0,9 секунды после двух секторов, когда получил указание ехать в боксы. «Что за ***ня, парни? Что происходит?», – негодовал по радио голландец, оставшийся на четвертом ряду.
Ему пообещали объяснить все позже – но комментатор Sky Sports Мартин Брандл предположил, что топливо в баке Red Bull подходило к концу, потому при завершении круга гонщика вместо поула ждала бы дисквалификация из-за нехватки обязательного литра для взятия контрольной пробы.
В итоге первое место на решетке досталось Шарлю Леклеру, а тройка лидеров уложилась в 0,054 секунды. Серхио Перес стартует в воскресенье вторым, а Льюис Хэмилтон – с лучшей в сезоне третьей позиции.
Карлос Сайнс остался четвертым, а Фернандо Алонсо, показав рекордное время на втором секторе, обеспечил себе пятую стартовую позицию.
Ландо Норрис стал шестым – и первым из тех, кто ступил времени поула больше секунды, Пьер Гасли обеспечил себе седьмое место на решетке. Замкнули десятку Кевин Магнуссен и переобувшийся в слики Цунода.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Дождь, прошедший перед стартом тренировки, поставил перед тактическими штабами команд непростую задачу. К третьему сегменту квалификации условия оказались такими, что слики и промежуточная резина обеспечивали примерно одинаковую скорость.
После первых попыток в финале быстрейшим был Льюис Хэмилтон на сликах Soft, а вторым – Юки Цунода на промежуточной резине. Но быстро стало ясно, что именно резина без протектора является верным выбором – при этом неизбежно повышая риск на оставшихся сырых участках.
Вместо двух привычных попыток команды в этот раз выбрали для гонщиков более длинные серии, поскольку резина изнашивалась не столь интенсивно. Карлос Сайнс прямо отказался ехать в боксы за свежим комплектом Soft.
За две минуты до клетчатого флага Хэмилтон оставался первым, выигрывая четыре десятых у лидера сезона Макса Ферстаппена – но асфальт продолжал подсыхать. После этого результаты стали резко расти. В концовке лидер Red Bull поставил два рекордных времени на секторах, но затем ошибся на третьем и сбросил, чтобы начать провести еще одну попытку. К чему она привела – вы уже знаете.
Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Безумству храбрых…
Команда Aston Martin во втором сегменте сделала ставку на слики, однако трасса оставалась слишком скользкой. Лэнсу Строллу с Себастьяном Феттелем не хватило буквально нескольких минут, чтобы получить максимум от своей резины. «Слишком рано для сликов…», – признал Себ по радио.
Немец ошибся на торможении в седьмом повороте, а канадец остался по скорости только 12-м. Вместе с ними не прошел дальше и Гуаньюй Чжоу – третий и последний пилот на шинах без проектора.
Тем же, кто остался на промежуточной, важно было «поймать» наилучшие условия в самом конце. В Mercedes сочли, что и без этого пройдут дальше, но просчитались. Джордж Расселл остался в 0,006 секунды от заветной десятки.
Пятым и последним, кто выбыл на этой стадии, стал дебютант «Марины-Бэй» Мик Шумахер.
Валттери Боттас, Alfa Romeo C42
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Три победителя и Williams
Первый сегмент гонщики полностью провели на промежуточной резине – в такой ситуации важно было как можно позже начать свой решающий быстрый круг в самом конце. С этой тактической задачей отлично справились в Haas, чьи пилоты прошли дальше.
А вот три победителя Гран При – Валттери Боттас, Даниэль Риккардо и Эстебан Окон – выбыли из борьбы. Боттас позже объяснил, что его отправили на трассу слишком рано, когда условия были хуже, а Окон пожаловался команде по радио, что на решающем быстром круге «остался без тормозов» – в Сингапуре это можно считать приговором.
Также пройти дальше не смогли оба гонщика Williams.
Для Шарля Леклера поул стал девятым в сезоне и 18-м в карьере. Монегаск сравнялся по этому параметру с такими пилотами, как Кими Райкконен и Марио Андретти.
Результаты квалификации Гран При Сингапура
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'49.412
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'49.434
|0.022
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'49.466
|0.054
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'49.583
|0.171
|5
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'49.966
|0.554
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'50.584
|1.172
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'51.211
|1.799
|8
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'51.395
|1.983
|9
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'51.573
|2.161
|10
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'51.983
|2.571
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'54.012
|4.600
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'54.211
|4.799
|13
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'54.370
|4.958
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'54.380
|4.968
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'55.518
|6.106
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'56.083
|6.671
|17
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'56.226
|6.814
|18
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'56.337
|6.925
|19
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'56.985
|7.573
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'57.532
|8.120
|Полные результаты
Стартовая решетка Гран При Сингапура
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