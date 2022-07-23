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«Гранде Карлос», – эти слова Шарля Леклера, сказанные сразу после завершения победного квалификационного круга в Ле-Кастелле, ясно говорят о вкладе Сайнса в успех напарника.

Испанца ждет старт с последнего ряда после замены мотора, потому в финале он принес свой результат в жертву и дважды разгонял партнера по Скудерии на прямой Мистраль.

Преимущество Ferrari обозначилось с самого старта субботней сессии. Монегаск стал лучшим в первом сегменте, испанец вышел вперед на втором. Результат первой попытки в финале сохранил интригу: несмотря на помощь Сайнса, Леклер всего на 0,008 секунды опередил Макса Ферстаппена из Red Bull.

Но во второй попытке Шарль сбросил еще почти четыре десятых, проехав круг за 1:30.872, а вот действующий чемпион лишь самую малость улучшил собственное время и остался вторым (+0,304).

Серхио Перес показал третью скорость, совсем немного уступив партнеру по Red Bull (+0,463).Четвертую скорость показал Льюис Хэмилтон – пилот Mercedes после тренировки отказался от «загруженной» конфигурации машины, сменив заднее крыло.

Третий ряд решетки поделят Ландо Норрис и Джордж Расселл – гонщик McLaren опередил соперника всего на 0,099.

Восьмерку дополнили стабильно быстрый Фернандо Алонсо из Alpine и – довольно неожиданно – самый молодой гонщик пелотона Юки Цунода из AlphaTauri.

Сайнс вовсе не показал зачетного времени, а также наказанный за смену мотора Кевин Магнуссен даже не выезжал на трассу.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Пять из пяти

Во второй части сессии борьба получилась традиционно упорной – счет шел на тысячные. Состояние трассы ощутимо улучшалось по ходу заездов, потому было важно как можно лучше проехать в решающей попытке. В итоге из борьбы выбыли четыре победителя и один призер Гран При, прячем представляющие пять разных команд.

Даниэлю Риккардо не хватило самой малости, чтобы попасть в десятку. Австралиец опередил Эстебана Окона с Валттери Боттасом, которых разделили 0,004 секунды.

Для Себастьяна Феттеля и Aston Martin 14-е место стало лучшим результатом с Баку, Алекс Элбон не смог подтвердить ту невероятную скорость, которую показал чуть ранее в тренировке, и остался 15-м.

Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Жертва линии

В первой же части субботней сессии из борьбы выбыл один из двух французов – Пьеру Гасли не хватило всего 0,017 секунды, чтобы пройти дальше.

Лэнс Стролл имел возможность пройти дальше впервые с майского этапа в Майами, однако трафик на третьем секторе вынудил канадца поднять ногу с газа. Время его лучшего круга оказалось таким же, как у Гасли.

Но еще больше не повезло Мику Шумахеру. Немец выдал под клетчатым флагом отличный круг, но в третьем повороте чуть-чуть заехал за белую линию на апексе, потому время ему не засчитали. Аналогичную ошибку допустили и Риккардо с Цунодой, но у тех остались достаточно хорошие для продолжения борьбы результаты, а вот Мик оказался только 19-м.

Сайнс и Магнуссен будут стартовать с последней линии из-за установки в субботу новых моторов с нарушением прописанного в регламенте лимита.

Для Шарля Леклера поул стал 17-м в карьере и седьмым в этом сезоне. С 2018 года, когда Формула 1 вернулась в Ле-Кастелле, побед здесь удавалось добиться только тем пилотам, кто стартовал с первой позиции.

Результаты квалификации Гран При Франции