Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса
Командная работа Ferrari обеспечила Шарлю первую позицию на старте. Пилоты Red Bull завоевали места в первой тройке
«Гранде Карлос», – эти слова Шарля Леклера, сказанные сразу после завершения победного квалификационного круга в Ле-Кастелле, ясно говорят о вкладе Сайнса в успех напарника.
Испанца ждет старт с последнего ряда после замены мотора, потому в финале он принес свой результат в жертву и дважды разгонял партнера по Скудерии на прямой Мистраль.
Преимущество Ferrari обозначилось с самого старта субботней сессии. Монегаск стал лучшим в первом сегменте, испанец вышел вперед на втором. Результат первой попытки в финале сохранил интригу: несмотря на помощь Сайнса, Леклер всего на 0,008 секунды опередил Макса Ферстаппена из Red Bull.
Но во второй попытке Шарль сбросил еще почти четыре десятых, проехав круг за 1:30.872, а вот действующий чемпион лишь самую малость улучшил собственное время и остался вторым (+0,304).
Серхио Перес показал третью скорость, совсем немного уступив партнеру по Red Bull (+0,463).Четвертую скорость показал Льюис Хэмилтон – пилот Mercedes после тренировки отказался от «загруженной» конфигурации машины, сменив заднее крыло.
Третий ряд решетки поделят Ландо Норрис и Джордж Расселл – гонщик McLaren опередил соперника всего на 0,099.
Восьмерку дополнили стабильно быстрый Фернандо Алонсо из Alpine и – довольно неожиданно – самый молодой гонщик пелотона Юки Цунода из AlphaTauri.
Сайнс вовсе не показал зачетного времени, а также наказанный за смену мотора Кевин Магнуссен даже не выезжал на трассу.
Даниэль Риккардо, McLaren MCL36
Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images
Пять из пяти
Во второй части сессии борьба получилась традиционно упорной – счет шел на тысячные. Состояние трассы ощутимо улучшалось по ходу заездов, потому было важно как можно лучше проехать в решающей попытке. В итоге из борьбы выбыли четыре победителя и один призер Гран При, прячем представляющие пять разных команд.
Даниэлю Риккардо не хватило самой малости, чтобы попасть в десятку. Австралиец опередил Эстебана Окона с Валттери Боттасом, которых разделили 0,004 секунды.
Для Себастьяна Феттеля и Aston Martin 14-е место стало лучшим результатом с Баку, Алекс Элбон не смог подтвердить ту невероятную скорость, которую показал чуть ранее в тренировке, и остался 15-м.
Мик Шумахер, Haas VF-22
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Жертва линии
В первой же части субботней сессии из борьбы выбыл один из двух французов – Пьеру Гасли не хватило всего 0,017 секунды, чтобы пройти дальше.
Лэнс Стролл имел возможность пройти дальше впервые с майского этапа в Майами, однако трафик на третьем секторе вынудил канадца поднять ногу с газа. Время его лучшего круга оказалось таким же, как у Гасли.
Но еще больше не повезло Мику Шумахеру. Немец выдал под клетчатым флагом отличный круг, но в третьем повороте чуть-чуть заехал за белую линию на апексе, потому время ему не засчитали. Аналогичную ошибку допустили и Риккардо с Цунодой, но у тех остались достаточно хорошие для продолжения борьбы результаты, а вот Мик оказался только 19-м.
Сайнс и Магнуссен будут стартовать с последней линии из-за установки в субботу новых моторов с нарушением прописанного в регламенте лимита.
Для Шарля Леклера поул стал 17-м в карьере и седьмым в этом сезоне. С 2018 года, когда Формула 1 вернулась в Ле-Кастелле, побед здесь удавалось добиться только тем пилотам, кто стартовал с первой позиции.
Результаты квалификации Гран При Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'30.872
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|1'31.176
|0.304
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|1'31.335
|0.463
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'31.765
|0.893
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'32.032
|1.160
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|1'32.131
|1.259
|7
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'32.552
|1.680
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'32.780
|1.908
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'32.922
|2.050
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'33.048
|2.176
|13
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'33.052
|2.180
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'33.276
|2.404
|15
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|1'33.307
|2.435
|16
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'33.439
|2.567
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'33.439
|2.567
|18
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'33.674
|2.802
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'33.701
|2.829
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'33.794
|2.922
|Полные результаты
Стартовая решетка Гран При Франции
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