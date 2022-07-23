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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о квалификации

Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса

Командная работа Ferrari обеспечила Шарлю первую позицию на старте. Пилоты Red Bull завоевали места в первой тройке

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер завоевал поул Гран При Франции, использовав слип-стрим Сайнса
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«Гранде Карлос», – эти слова Шарля Леклера, сказанные сразу после завершения победного квалификационного круга в Ле-Кастелле, ясно говорят о вкладе Сайнса в успех напарника. 

Испанца ждет старт с последнего ряда после замены мотора, потому в финале он принес свой результат в жертву и дважды разгонял партнера по Скудерии на прямой Мистраль. 

Преимущество Ferrari обозначилось с самого старта субботней сессии. Монегаск стал лучшим в первом сегменте, испанец вышел вперед на втором. Результат первой попытки в финале сохранил интригу: несмотря на помощь Сайнса, Леклер всего на 0,008 секунды опередил Макса Ферстаппена из Red Bull.

Но во второй попытке Шарль сбросил еще почти четыре десятых, проехав круг за 1:30.872, а вот действующий чемпион лишь самую малость улучшил собственное время и остался вторым (+0,304). 

Серхио Перес показал третью скорость, совсем немного уступив партнеру по Red Bull (+0,463).Четвертую скорость показал Льюис Хэмилтон – пилот Mercedes после тренировки отказался от «загруженной» конфигурации машины, сменив заднее крыло.

Третий ряд решетки поделят Ландо Норрис и Джордж Расселл – гонщик McLaren опередил соперника всего на 0,099.

Восьмерку дополнили стабильно быстрый Фернандо Алонсо из Alpine и – довольно неожиданно – самый молодой гонщик пелотона Юки Цунода из AlphaTauri.

Сайнс вовсе не показал зачетного времени, а также наказанный за смену мотора Кевин Магнуссен даже не выезжал на трассу.

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Даниэль Риккардо, McLaren MCL36

Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

Пять из пяти

Во второй части сессии борьба получилась традиционно упорной – счет шел на тысячные. Состояние трассы ощутимо улучшалось по ходу заездов, потому было важно как можно лучше проехать в решающей попытке. В итоге из борьбы выбыли четыре победителя и один призер Гран При, прячем представляющие пять разных команд.

Даниэлю Риккардо не хватило самой малости, чтобы попасть в десятку. Австралиец опередил Эстебана Окона с Валттери Боттасом, которых разделили 0,004 секунды. 

Для Себастьяна Феттеля и Aston Martin 14-е место стало лучшим результатом с Баку, Алекс Элбон не смог подтвердить ту невероятную скорость, которую показал чуть ранее в тренировке, и остался 15-м.

Мик Шумахер, Haas VF-22

Мик Шумахер, Haas VF-22

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Жертва линии

В первой же части субботней сессии из борьбы выбыл один из двух французов – Пьеру Гасли не хватило всего 0,017 секунды, чтобы пройти дальше.

Лэнс Стролл имел возможность пройти дальше впервые с майского этапа в Майами, однако трафик на третьем секторе вынудил канадца поднять ногу с газа. Время его лучшего круга оказалось таким же, как у Гасли. 

Но еще больше не повезло Мику Шумахеру. Немец выдал под клетчатым флагом отличный круг, но в третьем повороте чуть-чуть заехал за белую линию на апексе, потому время ему не засчитали. Аналогичную ошибку допустили и Риккардо с Цунодой, но у тех остались достаточно хорошие для продолжения борьбы результаты, а вот Мик оказался только 19-м. 

Сайнс и Магнуссен будут стартовать с последней линии из-за установки в субботу новых моторов с нарушением прописанного в регламенте лимита.

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Для Шарля Леклера поул стал 17-м в карьере и седьмым в этом сезоне. С 2018 года, когда Формула 1 вернулась в Ле-Кастелле, побед здесь удавалось добиться только тем пилотам, кто стартовал с первой позиции.

Результаты квалификации Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'30.872  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'31.176 0.304
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'31.335 0.463
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'31.765 0.893
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'32.032 1.160
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'32.131 1.259
7 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'32.552 1.680
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'32.780 1.908
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari    
10 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari    
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'32.922 2.050
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'33.048 2.176
13 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'33.052 2.180
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'33.276 2.404
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'33.307 2.435
16 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'33.439 2.567
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'33.439 2.567
18 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'33.674 2.802
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'33.701 2.829
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'33.794 2.922
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