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В отличие от предыдущих Гран При в Бахрейне и Джидде, австралийская гонка не принесла болельщикам яркой борьбы за победу. С самого старта стало ясно, что Шарль Леклер за рулем Ferrari быстрее Макса Ферстаппена на Red Bull.

Преимущество лидера сезона медленно, но неуклонно росло, несмотря на несколько выездов машины безопасности, пока на 41-м круге Макс не остановил машину. В команде Red Bull не видели никаких признаков грядущего схода, но гонщик пожаловался на «странных запах гидравлики» и тут же получил команду припарковаться. После этого в задней части RB18 появились языки пламени.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, после схода Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Это окончательно решило судьбу гонки: Леклер лидировал от старта до финиша, показав к тому же лучшее время круга. то принесло пилоту первый в карьере «Большой шлем» – наивысшее статистическое достижение в Ф1. Вдобавок, болельщики признали Шарля гонщиком дня.

Вторым в Альберт-парке финишировал Серхио Перес с отставанием в 20 секунд. Мексиканец трижды по ходу дистанции обгонял на трассе соперников из Mercedes – сначала два раза Льюиса Хэмилтона (после слабого старта и единственного пит-стопа), а потом и Джорджа Расселла.

Новобранцу Mercedes в этот раз повезло: он смог провести единственный пит-стоп в фазе машины безопасности, за счет чего опередил Хэмилтона с Пересом. И хотя дуэль с Red Bull Джордж проиграл, это не помешало британцу впервые в сезоне подняться на пьедестал. Льюис остался четвертым, опередив пару McLaren.

Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ландо Норрис хоть и занимал на решетке четвертое место, сразу же потерял две позиции, после чего всю дистанцию оставался позади соперников на серебристых машинах. Он финишировал пятым, прямо перед партнером по команде Даниэлем Риккардо. Для McLaren это лучший результат в нынешнем сезоне.

Упущенный шанс Alpine…

После очень хороший формы по ходу уик-энда и досадной поломки в квалификации многие ждали сильного выступления от Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион вышел на старт с травмой пальца и начал борьбу на жестких шинах Hard.

Это позволило испанцу подняться в какой-то момент до четвертого места, но против него сыграл выезд машины безопасности на середине дистанции. Отрывы сократились, и после собственной остановки Фернандо откатился в середину второго десятка.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Оказалось, что хороший темп Alpine не дает возможности обгонять даже а таком уровне, потому в концовке испанец решил поехать в боксы вновь, чтобы показать лучшее время круга на свежих шинах. Увы, опередить Леклера ему не удалось, так что единственный очки французская команда получила за седьмое место Эстебана Окона.

…и удивительная тактика Williams

Даже не попав накануне в финал квалификации, очки все равно заработали Валттери Боттас из Alfa Romeo и Пьер Гасли из AlphaTauri. А вот десятое место неожиданно занял пилот, стартовавший самым последним: в Williams избрали для дисквалифицированного накануне Алекса Элбона тактику с пит-стопом на самом последнем круге – на изначальном комплекте Hard гонщик проехал 57 кругов из 58.

Этот удивительный подход сработал, позволив англо-тайцу финишировать десятым и обеспечить своей новой команде первые очки в сезоне.

Алекс Элбон, Williams FW44 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Без зачетных баллов гонку закончили Гуаньюй Чжоу, оштрафованный на пять секунд за частые изменения траектории на прямой Лэнс Стролл, пилоты Haas (Кевин Магнуссен ошибся и выехал с трассы в десятом повороте, потеряв важное время) и Юки Цунода с Николя Латифи, который на этот раз сохранил машину целой.

Сложное возвращение

Кроме Ферстаппена, гонку не закончили еще двое пилотов. Карлос Сайнс выбыл из борьбы уже на втором круге. На шинах Hard испанец скверно стартовал с девятого места, провалившись еще дальше назад. В попытках исправить ситуацию он улетел с трассы в связке 10/11 поворотов и увяз в гравии.

Неудачный старт Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Себастьян Феттель, который вернулся в пелотон после перенесенного коронавируса, за весь уик-энд до старта проехал 26 кругов. Немец дважды ошибся по ходу дистанции – в первом случае ему удалось продолжить борьбу, но во втором чемпион не смог «поймать» машину в четвертом повороте и улетел в барьер.

Каждый из двух этих сходов приводил к выезду машины безопасности и последующему рестарту, однако новые правила этой процедуры привели к тому, что всякий раз обгонов почти не было.

Сезон Формулы 1 продолжится через две недели в Имоле, где стартует европейская часть сезона.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Мельбурне.

Результаты Гран При Австралии