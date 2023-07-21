Леклер завершил лидером пятницу в Венгрии, Макс – 11-й
Результаты второй тренировки оказались совершенно непривычными для сезона-2023: ни один гонщик Red Bull не попал в десятку, зато там оказались многие из тех, кто обычно остается далеко позади
После того, как участники Гран При Венгрии по сути потеряли первую тренировку из-за дождя, роль второй заметно выросла. Вдобавок, экспериментальный формат уик-энда потребовал скорректировать привычный подход к работе. В результате итоговый протокол вышел весьма необычным.
Помимо невероятной плотности результатов – первая десятка уложилась в полсекунды – удивительным оказалось и расположение многих пилотов. Впрочем, лучшее время Шарля Леклера сюрпризом все же не назвать. Время пилота Ferrari составило 1:17.686.
Всего в 15 тысячных от монегаска остановился возмутитель спокойствия предыдущего этапа в Сильверстоуне Ландо Норрис. А вот партнер британца по McLaren Оскар Пиастри в этот раз повредил днище при атаке поребриков и потерял много времени в гараже, потому был не столь быстр.
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Третьим по скорости стал Пьер Гасли (+0,232), другой гонщик Alpine Эстебан Окон показал пятый результат, а между напарниками расположился Юки Цунода из AlphaTauri.
Также стоит отметить, что в десятку лучших вошли оба представителя Alfa Romeo, причем свои лучшие попытки Валттери Боттас с Чжоу Гуаньюем провели на более жестких сликах Hard.
А вот результаты Red Bull и Mewrcedes на этот раз оказались непривычно низкими. Лидер сезона Макс Ферстаппен завершил день только 11-м, отстав от Леклера на шесть десятых, а составившие ему год назад компанию на подиуме Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом и вовсе остались 16-м и 20-м. При этом у всех троих не было видно каких-то ошибок или технических проблем, помешавших проехать быстрее.
Серхио Перес, машину которого восстановили после утренней аварии, заблокировал комплект свежих шин на жестком торможении во время быстрой попытки и показал 18-ю скорость.
Весь час пилоты провели на сухом асфальте, каких-то достойных упоминания происшествий – не считая, разве что, опасного момента с участием Окона и Леклера на пит-лейне – отмечено не было.
Результаты второй тренировки Гран При Венгрии
|Поз.
|Гонщик
|Круги
|Время / Отст.
|1
|
ШАРЛЬ ЛЕКЛЕР
Ferrari
|20
|1:17.686
|2
|
ЛАНДО НОРРИС
McLaren
|30
|0.015
|3
|
ПЬЕР ГАСЛИ
Alpine
|26
|0.232
|4
|
ЮКИ ЦУНОДА
AlphaTauri
|31
|0.248
|5
|
ЭСТЕБАН ОКОН
Alpine
|30
|0.359
|6
|
НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ
Haas F1 Team
|29
|0.372
|7
|
ВАЛТТЕРИ БОТТАС
Alfa Romeo
|29
|0.399
|8
|
ФЕРНАНДО АЛОНСО
Aston Martin Racing
|32
|0.419
|9
|
ЧЖОУ ГУАНЬЮЙ
Alfa Romeo
|31
|0.422
|10
|
КАРЛОС САЙНС
Ferrari
|20
|0.496
|11
|
МАКС ФЕРСТАППЕН
Red Bull Racing
|18
|0.593
|12
|
ЛЭНС СТРОЛЛ
Aston Martin Racing
|33
|0.633
|13
|
АЛЕКСАНДР ЭЛБОН
Williams
|32
|0.691
|14
|
ДАНИЭЛЬ РИККАРДО
AlphaTauri
|30
|0.699
|15
|
КЕВИН МАГНУССЕН
Haas F1 Team
|27
|0.818
|16
|
ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН
Mercedes
|28
|1.060
|17
|
ЛОГАН САРДЖЕНТ
Williams
|30
|1.150
|18
|
СЕРХИО ПЕРЕС
Red Bull Racing
|14
|1.292
|19
|
ОСКАР ПИАСТРИ
McLaren
|18
|1.431
|20
|
ДЖОРДЖ РАССЕЛЛ
Mercedes
|23
|1.489
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