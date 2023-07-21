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Формула 1 / Гран При Венгрии Отчет о тренировке

Леклер завершил лидером пятницу в Венгрии, Макс – 11-й

Результаты второй тренировки оказались совершенно непривычными для сезона-2023: ни один гонщик Red Bull не попал в десятку, зато там оказались многие из тех, кто обычно остается далеко позади

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

После того, как участники Гран При Венгрии по сути потеряли первую тренировку из-за дождя, роль второй заметно выросла. Вдобавок, экспериментальный формат уик-энда потребовал скорректировать привычный подход к работе. В результате итоговый протокол вышел весьма необычным. 

Помимо невероятной плотности результатов – первая десятка уложилась в полсекунды – удивительным оказалось и расположение многих пилотов. Впрочем, лучшее время Шарля Леклера сюрпризом все же не назвать. Время пилота Ferrari составило 1:17.686.

Всего в 15 тысячных от монегаска остановился возмутитель спокойствия предыдущего этапа в Сильверстоуне Ландо Норрис. А вот партнер британца по McLaren Оскар Пиастри в этот раз повредил днище при атаке поребриков и потерял много времени в гараже, потому был не столь быстр. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Третьим по скорости стал Пьер Гасли (+0,232), другой гонщик Alpine Эстебан Окон показал пятый результат, а между напарниками расположился Юки Цунода из AlphaTauri.

Также стоит отметить, что в десятку лучших вошли оба представителя Alfa Romeo, причем свои лучшие попытки Валттери Боттас с Чжоу Гуаньюем провели на более жестких сликах Hard. 

А вот результаты Red Bull и Mewrcedes на этот раз оказались непривычно низкими. Лидер сезона Макс Ферстаппен завершил день только 11-м, отстав от Леклера на шесть десятых, а составившие ему год назад компанию на подиуме Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом и вовсе остались 16-м и 20-м. При этом у всех троих не было видно каких-то ошибок или технических проблем, помешавших проехать быстрее. 

Серхио Перес, машину которого восстановили после утренней аварии, заблокировал комплект свежих шин на жестком торможении во время быстрой попытки и показал 18-ю скорость. 

Весь час пилоты провели на сухом асфальте, каких-то достойных упоминания происшествий – не считая, разве что, опасного момента с участием Окона и Леклера на пит-лейне – отмечено не было.

Результаты второй тренировки Гран При Венгрии

Поз. Гонщик Круги Время / Отст.
1

Monaco ШАРЛЬ ЛЕКЛЕР

Ferrari

 20 1:17.686
2

United Kingdom ЛАНДО НОРРИС

McLaren

 30 0.015
3

France ПЬЕР ГАСЛИ

Alpine

 26 0.232
4

Japan ЮКИ ЦУНОДА

AlphaTauri

 31 0.248
5

France ЭСТЕБАН ОКОН

Alpine

 30 0.359
6

Germany НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ

Haas F1 Team

 29 0.372
7

Finland ВАЛТТЕРИ БОТТАС

Alfa Romeo

 29 0.399
8

Spain ФЕРНАНДО АЛОНСО

Aston Martin Racing

 32 0.419
9

China ЧЖОУ ГУАНЬЮЙ

Alfa Romeo

 31 0.422
10

Spain КАРЛОС САЙНС

Ferrari

 20 0.496
11

Netherlands МАКС ФЕРСТАППЕН

Red Bull Racing

 18 0.593
12

Canada ЛЭНС СТРОЛЛ

Aston Martin Racing

 33 0.633
13

Thailand АЛЕКСАНДР ЭЛБОН

Williams

 32 0.691
14

Australia ДАНИЭЛЬ РИККАРДО

AlphaTauri

 30 0.699
15

Denmark КЕВИН МАГНУССЕН

Haas F1 Team

 27 0.818
16

United Kingdom ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН

Mercedes

 28 1.060
17

United States ЛОГАН САРДЖЕНТ

Williams

 30 1.150
18

Mexico СЕРХИО ПЕРЕС

Red Bull Racing

 14 1.292
19

Australia ОСКАР ПИАСТРИ

McLaren

 18 1.431
20

United Kingdom ДЖОРДЖ РАССЕЛЛ

Mercedes

 23 1.489
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