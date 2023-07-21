Леклер завершил лидером пятницу в Венгрии, Макс – 11-й

После того, как участники Гран При Венгрии по сути потеряли первую тренировку из-за дождя, роль второй заметно выросла. Вдобавок, экспериментальный формат уик-энда потребовал скорректировать привычный подход к работе. В результате итоговый протокол вышел весьма необычным.

Помимо невероятной плотности результатов – первая десятка уложилась в полсекунды – удивительным оказалось и расположение многих пилотов. Впрочем, лучшее время Шарля Леклера сюрпризом все же не назвать. Время пилота Ferrari составило 1:17.686.

Всего в 15 тысячных от монегаска остановился возмутитель спокойствия предыдущего этапа в Сильверстоуне Ландо Норрис. А вот партнер британца по McLaren Оскар Пиастри в этот раз повредил днище при атаке поребриков и потерял много времени в гараже, потому был не столь быстр.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Третьим по скорости стал Пьер Гасли (+0,232), другой гонщик Alpine Эстебан Окон показал пятый результат, а между напарниками расположился Юки Цунода из AlphaTauri.

Также стоит отметить, что в десятку лучших вошли оба представителя Alfa Romeo, причем свои лучшие попытки Валттери Боттас с Чжоу Гуаньюем провели на более жестких сликах Hard.

А вот результаты Red Bull и Mewrcedes на этот раз оказались непривычно низкими. Лидер сезона Макс Ферстаппен завершил день только 11-м, отстав от Леклера на шесть десятых, а составившие ему год назад компанию на подиуме Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом и вовсе остались 16-м и 20-м. При этом у всех троих не было видно каких-то ошибок или технических проблем, помешавших проехать быстрее.

Серхио Перес, машину которого восстановили после утренней аварии, заблокировал комплект свежих шин на жестком торможении во время быстрой попытки и показал 18-ю скорость.

Весь час пилоты провели на сухом асфальте, каких-то достойных упоминания происшествий – не считая, разве что, опасного момента с участием Окона и Леклера на пит-лейне – отмечено не было.

Результаты второй тренировки Гран При Венгрии

Поз. Гонщик Круги Время / Отст. 1 ШАРЛЬ ЛЕКЛЕР Ferrari 20 1:17.686 2 ЛАНДО НОРРИС McLaren 30 0.015 3 ПЬЕР ГАСЛИ Alpine 26 0.232 4 ЮКИ ЦУНОДА AlphaTauri 31 0.248 5 ЭСТЕБАН ОКОН Alpine 30 0.359 6 НИКО ХЮЛЬКЕНБЕРГ Haas F1 Team 29 0.372 7 ВАЛТТЕРИ БОТТАС Alfa Romeo 29 0.399 8 ФЕРНАНДО АЛОНСО Aston Martin Racing 32 0.419 9 ЧЖОУ ГУАНЬЮЙ Alfa Romeo 31 0.422 10 КАРЛОС САЙНС Ferrari 20 0.496 11 МАКС ФЕРСТАППЕН Red Bull Racing 18 0.593 12 ЛЭНС СТРОЛЛ Aston Martin Racing 33 0.633 13 АЛЕКСАНДР ЭЛБОН Williams 32 0.691 14 ДАНИЭЛЬ РИККАРДО AlphaTauri 30 0.699 15 КЕВИН МАГНУССЕН Haas F1 Team 27 0.818 16 ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН Mercedes 28 1.060 17 ЛОГАН САРДЖЕНТ Williams 30 1.150 18 СЕРХИО ПЕРЕС Red Bull Racing 14 1.292 19 ОСКАР ПИАСТРИ McLaren 18 1.431 20 ДЖОРДЖ РАССЕЛЛ Mercedes 23 1.489