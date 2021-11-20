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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Леклер: «Зацепа не было ни спереди, ни сзади»

Автор:
, главный редактор

Провал по темпу в квалификации стал для гонщика Ferrari неприятным сюрпризом

Леклер: «Зацепа не было ни спереди, ни сзади»

Квалификация Гран При Катара стала худшей для Шарля Леклера – если не считать Гран При России, где монегаск из-за замены силовой установки вообще не выезжал на трассу во втором сегменте. В результате пилот Ferrari начнет гонку только с 13-й позиции. И темп гонщика по ходу квалификации стал для спортсмена неприятным сюрпризом.

«Честно говоря, я просто не понимаю, что произошло, – заявил Леклер по окончании заездов. – Обычно я в той или иной степени осознаю, из-за чего машина не могла показать нужной скорости – и это одна из моих сильных сторон. Но не на этот раз.

Все прошло очень странно. Зацепа просто не было – ни спереди, ни сзади. Не было никаких проблем с балансом – просто шины никак не могли нормально зацепиться.

В первой попытке второго сегмента я целую секунду проигрывал своим главным соперникам – и даже от Карлоса серьезно отставал, хотя мы были на одних и тех же шинах. Уже на первом секторе куда-то подевались то ли пять, то ли шесть десятых… Я не чувствовал, что температур шин близка к оптимальной – и это было неприятным сюрпризом. Когда мне озвучили время на круге, я был просто в шоке.

Причем в тренировках все было в целом нормально. Что касается квалификации, мои круги были в целом чистыми – так что, явно что-то пошло не так. Что было виной – мои действия или какая-то другая причина – пока ясности нет.

Ситуация с гоночным темпом у нас выглядит не такой уж и плохой – но с тем, что случилось сегодня, обязательно надо разобраться».

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