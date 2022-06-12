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Гран При Азербайджана стал для Ferrari очередной невеселой вехой нынешнего сезона – впервые со старта чемпионата обе ее машины выбыли из гонок после поломок. Причем произошло это после того, как Шарль Леклер принес команде шестой поул из восьми возможных.

Сам гонщик сошел из-за отказа силовой установки на 21-м круге, занимая в тот момент первую позицию, его напарник Карлос Сайнс выбыл из борьбы еще раньше осле неполадок в гидравлической системе коробки передач.

В результате отставание от Red Bull, которая добилась в Баку двойной победы, разом увеличилось до 80 очков.

«В первой части сезона мы были быстры, при этом у нас не возникало каких-то особенных проблем, – сказал Леклер после схода в эфире Sky Sports. – Теперь, если сравнивать, все стало куда сложнее, хотя мы ничего не меняли. Напротив, только улучшали машину.

Потому мне сложно понять происходящее. Конечно, мы во всем разберемся. Пока у меня нет полной картины случившегося».

Гонщик добавил, что Ferrari нужно как можно быстрее вернуть своим машинам надежность.

«Все это доставляет боль, – признался он. – Нам очень нужно, чтобы подобного больше не было. Я не могу найти слова, чтобы описать свои эмоции. Это невероятно расстраивает. Нам обязательно нужно все проанализировать».

После очередного отказа мотора у Шарля почти не осталось шансов завершить сезон без штрафа за перерасход компонентов силовой установки.

«Пока не могу говорить об этом, так как сам не знаю. Но ситуация невеселая, – признал монегаск. – Я пришел на эту медиа-сессию прямо после схода и пока даже не говорил с командой».