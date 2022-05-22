Леклер: Зато мы быстрые

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Шарль Леклер выиграл поул и старт Гран При Испании Формулы 1, но сошел по ходу дистанции из-за проблем с силовой установкой.

Этот сход позволил Максу Ферстаппену не просто выиграть гонку, но и выйти в лидеры общего зачета сезона. Впрочем, после схода Леклер нашел повод для оптимизма.

«К сожалению, отказы могут испортить нам весь сезон, мы должны найти причину и не допускать подобного в будущем, – справедливо отметил Леклер. – Ничего не предвещало отказа силовой установки. Мощность просто исчезла и … все. Я не знаю пока, почему это произошло.

Хорошие новости заключаются в том, что за прошедший отрезок гонки я смог убедиться, что у нас есть скорость не только в квалификации, но и в гоночном темпе. Так что мы определенно прибавили, и это внушает надежду на успехи по ходу сезона».