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Формула 1 / Новость

Леклер запустил свой бренд в картинге

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Леклер запустил свой бренд в картинге
Автор:
6 нояб. 2019 г., 12:09

Итальянская компания Birel ART будет выпускать технику для картинга, брендированную именем гонщика Ferrari Шарля Леклера.

Шарль Леклер объявил о сотрудничестве с компанией Birel ART, чья фабрика по созданию техники для картинга располагается недалеко от Монцы.

«Я очень рад объявить, что теперь у меня будет свой бренд в картинге. Я начал участвовать в гонках 18 лет назад, мечтая о Формуле 1, и большинство приятных воспоминаний в автоспорте связано с картингом, где я многому научился. Здорово вернуться в картинг в другом качестве», – написал Леклер.

Birel ART будет выпускать технику для категорий Baby, Mini, OK/Junior, KZ и Rotax, которая получит логотипы с именем Леклера.

 
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Автор Денис Буденков

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