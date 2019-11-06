Леклер запустил свой бренд в картинге
Поделились
Комментарии
Итальянская компания Birel ART будет выпускать технику для картинга, брендированную именем гонщика Ferrari Шарля Леклера.
Шарль Леклер объявил о сотрудничестве с компанией Birel ART, чья фабрика по созданию техники для картинга располагается недалеко от Монцы.
«Я очень рад объявить, что теперь у меня будет свой бренд в картинге. Я начал участвовать в гонках 18 лет назад, мечтая о Формуле 1, и большинство приятных воспоминаний в автоспорте связано с картингом, где я многому научился. Здорово вернуться в картинг в другом качестве», – написал Леклер.
Birel ART будет выпускать технику для категорий Baby, Mini, OK/Junior, KZ и Rotax, которая получит логотипы с именем Леклера.
Следующая новость
Предыдущая новость
Honda обратила внимание на спад скорости Ferrari в Остине
Следующая новость
Вильнев назвал социализмом ограничение расходов в Ф1
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Денис Буденков
Леклер запустил свой бренд в картинге
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу