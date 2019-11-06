Леклер запустил свой бренд в картинге

Шарль Леклер объявил о сотрудничестве с компанией Birel ART, чья фабрика по созданию техники для картинга располагается недалеко от Монцы.

«Я очень рад объявить, что теперь у меня будет свой бренд в картинге. Я начал участвовать в гонках 18 лет назад, мечтая о Формуле 1, и большинство приятных воспоминаний в автоспорте связано с картингом, где я многому научился. Здорово вернуться в картинг в другом качестве», – написал Леклер.

Birel ART будет выпускать технику для категорий Baby, Mini, OK/Junior, KZ и Rotax, которая получит логотипы с именем Леклера.