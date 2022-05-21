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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о квалификации

Леклер закрутился, а потом завоевал поул в Барселоне

Даже ошибка в первой быстрой попытке не помешала пилоту Ferrari выиграть квалификацию. Макса Ферстаппену помешали проблемы с машиной

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер закрутился, а потом завоевал поул в Барселоне
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Девять последних лет, начиная еще с «догибридного» 2013 года, поулы на «Каталунье» выигрывали только гонщики Mercedes. Но Шарль Леклер и Ferrari положили конец этой традиции в драматичной сессии 2022 года. 

Макс Ферстаппен захватил лидерство в финале после первой попытки, опередив на три с лишним десятых Карлоса Сайнса, Серхио Переса и дуэт Mercedes. А вот Леклера все началось по самому скверному сценарию – монегаск закрутился в финальной «эске».

Но в следующие несколько минут все перевернулось с ног на голову. Лидер сезона вернулся на трассу и показал рекордное время 1:18.750, тогда как его голландский соперник пожаловался на падение мощности и прервал свой быстрый круг, оставшись вторым. 

Третье время показал кумир трибун Карлос Сайнс, четвертым стал Джордж Расселл. Британец шел быстрее графика поула после двух секторов, но все растерял на третьем.  

Только пятым остался Серхио Перес, но даже это позволило пилоту Red Bull опередить Льюиса Хэмилтона, которые пять последних лет стартовал первым в Барселоне. 

Позади трех топ-команд в очередной раз блеснул Валттери Боттас. Даже потеряв половину пятницы из-за проблем с мотором, финн из Alfa Romeo смог стать «лучшим из остальных». При этом от своего бывшего партнера по Mercedes Хэмилтона он отстал на несколько сотых. 

Также в десятку впервые с Бразилии-2019 пробились оба пилота Haas. Кевин Магнуссен показал восьмую скорость, Мик Шумахер – лучшую в карьере десятую. Между напарниками на решетке займет место Даниэль Риккардо из McLaren.

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Ландо Норрис, McLaren MCL36

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Заступ Норриса

А вот другой пилот команды из Уокинга Ландо Норрис после квалификации имел все основания быть недовольным собой: на решающем быстром круге во втором сегменте британец самую малость выехал за белую линию в 12-м повороте. Ему не засчитали показанное время, и гонщик остался 11-м, всего в 0,035 секунды от заветной десятки. Кроме того, он впервые в сезоне проиграл в квалификации Даниэлю Риккардо.

На той же стадии из борьбы выбыли Эстебан Окон, оба пилота AlphaTauri (Юки Цунода опередил Пьера Гасли, пропустившего из-за поломки всю утреннюю тренировку) и Гуаньюй Чжоу.

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Испанская неудача

Первый сегмент оказался последним для двух команд в полном составе – у Williams не было скорости с начала уик-энда, а Aston Martin не помогли обновления, которые сделали машину очень похожей на Red Bull.

Узнав от инженера по радио, что он не прошел дальше, Себастьян Феттель даже воскликнул в отчаянии: «Ты что, шутишь, что ли?!».

К сожалению для местных болельщиков, не прошел дальше и еще один чемпион мира – Фернандо Алонсо. Для испанца это худшая квалификация в сезоне, прежде он ни разу не завершал субботнюю сессию ниже 11-го места. Двукратный чемпион рассказал, что неверно понял сообщение команды, полагая, что у него осталась всего секунда до клетчатого  флага для начала быстрого круга – а в действительности времени было достаточно

 

«Впрочем, сильно выше с нашим темпом я бы все равно не поднялся», – невесело добавил ветеран в интервью Sky F1. 

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Для Ferrari этот поул в Барселоне стал первым после успеха Кими Райкконена в 2008 году, Леклер завоевал первую стартовую позицию в 13-й раз в карьере и в четвертый из шести возможных в нынешнем сезоне.

Результаты квалификации Гран При Испании

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'18.750  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1'19.073 0.323
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'19.166 0.416
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1'19.393 0.643
5 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 1'19.420 0.670
6 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'19.512 0.762
7 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 1'19.608 0.858
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'19.682 0.932
9 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'20.297 1.547
10 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'20.368 1.618
11 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'20.471 1.252
12 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'20.638 1.419
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 1'20.639 1.420
14 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 1'20.861 1.642
15 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 1'21.094 1.875
16 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'20.954 1.093
17 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'21.043 1.182
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'21.418 1.557
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 1'21.645 1.784
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'21.915 2.054
Полные результаты

*отрыв указан от лучшего времени своего сегмента

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