Леклер закрутился, а потом завоевал поул в Барселоне

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Девять последних лет, начиная еще с «догибридного» 2013 года, поулы на «Каталунье» выигрывали только гонщики Mercedes. Но Шарль Леклер и Ferrari положили конец этой традиции в драматичной сессии 2022 года.

Макс Ферстаппен захватил лидерство в финале после первой попытки, опередив на три с лишним десятых Карлоса Сайнса, Серхио Переса и дуэт Mercedes. А вот Леклера все началось по самому скверному сценарию – монегаск закрутился в финальной «эске».

Но в следующие несколько минут все перевернулось с ног на голову. Лидер сезона вернулся на трассу и показал рекордное время 1:18.750, тогда как его голландский соперник пожаловался на падение мощности и прервал свой быстрый круг, оставшись вторым.

Третье время показал кумир трибун Карлос Сайнс, четвертым стал Джордж Расселл. Британец шел быстрее графика поула после двух секторов, но все растерял на третьем.

Только пятым остался Серхио Перес, но даже это позволило пилоту Red Bull опередить Льюиса Хэмилтона, которые пять последних лет стартовал первым в Барселоне.

Позади трех топ-команд в очередной раз блеснул Валттери Боттас. Даже потеряв половину пятницы из-за проблем с мотором, финн из Alfa Romeo смог стать «лучшим из остальных». При этом от своего бывшего партнера по Mercedes Хэмилтона он отстал на несколько сотых.

Также в десятку впервые с Бразилии-2019 пробились оба пилота Haas. Кевин Магнуссен показал восьмую скорость, Мик Шумахер – лучшую в карьере десятую. Между напарниками на решетке займет место Даниэль Риккардо из McLaren.

Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Заступ Норриса

А вот другой пилот команды из Уокинга Ландо Норрис после квалификации имел все основания быть недовольным собой: на решающем быстром круге во втором сегменте британец самую малость выехал за белую линию в 12-м повороте. Ему не засчитали показанное время, и гонщик остался 11-м, всего в 0,035 секунды от заветной десятки. Кроме того, он впервые в сезоне проиграл в квалификации Даниэлю Риккардо.

На той же стадии из борьбы выбыли Эстебан Окон, оба пилота AlphaTauri (Юки Цунода опередил Пьера Гасли, пропустившего из-за поломки всю утреннюю тренировку) и Гуаньюй Чжоу.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Испанская неудача

Первый сегмент оказался последним для двух команд в полном составе – у Williams не было скорости с начала уик-энда, а Aston Martin не помогли обновления, которые сделали машину очень похожей на Red Bull.

Узнав от инженера по радио, что он не прошел дальше, Себастьян Феттель даже воскликнул в отчаянии: «Ты что, шутишь, что ли?!».

К сожалению для местных болельщиков, не прошел дальше и еще один чемпион мира – Фернандо Алонсо. Для испанца это худшая квалификация в сезоне, прежде он ни разу не завершал субботнюю сессию ниже 11-го места. Двукратный чемпион рассказал, что неверно понял сообщение команды, полагая, что у него осталась всего секунда до клетчатого флага для начала быстрого круга – а в действительности времени было достаточно

«Впрочем, сильно выше с нашим темпом я бы все равно не поднялся», – невесело добавил ветеран в интервью Sky F1.

Для Ferrari этот поул в Барселоне стал первым после успеха Кими Райкконена в 2008 году, Леклер завоевал первую стартовую позицию в 13-й раз в карьере и в четвертый из шести возможных в нынешнем сезоне.

Результаты квалификации Гран При Испании

*отрыв указан от лучшего времени своего сегмента