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Команды Формулы 1 начали вторую серию предсезонных тестов – за неделю до старта первого Гран При нового сезона они приступили к работе в жарком Бахрейне, где даже в тени воздух прогрелся до 30 градусов.

Двумя неделями ранее в прохладной Барселоне быстрейшими стали пилоты Mercedes, но в Сахир чемпионская команда привезла радикально переделанную машину W13 с предельно компактными понтонами.

Льюис Хэмилтон проехал 62 круга, став по этому показателю одним из лидеров, но по скорости занял только пятое место.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Время семикратного чемпиона – 1:36.365 на резине средней жесткости С3 – оказалось почти на две секунды хуже результата Шарля Леклера. На таком же составе монегаск проехал на Ferrari F1-75 за 1:34.531. Это произошло примерно через два часа после открытия боксов, после чего попытки соперников обобрать у Скудерии лидерство успеха не возымели. При этом Шарль, кроме того, стал вторым по числу пройденных кругов – 63.

Долгое время преимущество Леклера над всеми соперниками составляло 1,5 секунды, однако за полчаса до клетчатого флага Алекс Элбон на более мягких шинах С4 показала результат 1:35.070, что принесло новичку Williams вторую строчку в протоколе.

Алекс Элбон, Williams FW44 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Третьим остался Себастьян Феттель из Aston Martin (1:35.706 на С3), с небольшим перевесом превзошедший главных героев прошлого сезона – Red Bull и Mercedes. У «Быков» в четверг утром работал Серхио Перес, который преодолел за четыре часа наибольшую дистанцию, 69 кругов.

Старт тестов оказался сложным для McLaren, чья машина большую часть времени оставалась в гараже. Команда не сообщила, что именно помешало ее работе. Еще до этого McLaren пришлось менять график, так как Даниэль Риккардо, который должен был сесть за руль, ощутил недомогание – и его заменил Ландо Норрис.

Гуаньюю Чжоу пришлось выбираться из кокпита Alfa Romeo после остановки на выезде с пит-лейна, но после того, как механики откатили машину обратно в гараж, китайский дебютант смог в скором времени вернуться на трассу.

Важно отметить, что эффект «козления», который проявился еще в Барселоне, на этот раз вновь можно было увидеть на тех кругах, когда пилоты атаковали по-настоящему. Сильнее всего он проявился у Mercedes и Ferrari. В задней части машин этих команд, а также Alfa Romeo, можно было заметить специальные усиливающие стяжки, призванные добавить днищу жесткости.

Для Haas, опоздавшей на тесты из-за поломки самолета, заезды в Сахире начнутся только с середины первого дня, хотя спешно вернувшийся к американцам Кевин Магнуссен уже появился в гараже.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию второй тестовой сессии Ф1.

Результаты тестов Ф1 в Бахрейне (утренняя сессия 10 марта)



Гонщик Команда Время Отст. Круги Шины 1 Шарль Леклер Ferrari 1:34.531 64 2 Алекс Элбон Williams 1:35.070 0,539 53 3 Себастьян Феттель Aston Martin 1:35.706 1,175 39 4 Серхио Перес Red Bull 1:35.977 1,446 70 5 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.365 1,834 62 6 Эстебан Окон Alpine 1:36.768 2,237 42 7 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:37.164 2,633 54

8 Ландо Норрис McLaren 1:37.580 3,049 21 9 Пьер Гасли AlphaTauri 1:37.888 3,357 44