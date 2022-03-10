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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Леклер захватил лидерство на тестах, Williams – вторая по скорости

Пилот Ferrari уверенно опередил соперников по итогом первой половины дня в Сахире, Red Bull и Mercedes отстали почти на две секунды

Леклер захватил лидерство на тестах, Williams – вторая по скорости
Александр Кабановский
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Команды Формулы 1 начали вторую серию предсезонных тестов – за неделю до старта первого Гран При нового сезона они приступили к работе в жарком Бахрейне, где даже в тени воздух прогрелся до 30 градусов. 

Двумя неделями ранее в прохладной Барселоне быстрейшими стали пилоты Mercedes, но в Сахир чемпионская команда привезла радикально переделанную машину W13 с предельно компактными понтонами. 

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Льюис Хэмилтон проехал 62 круга, став по этому показателю одним из лидеров, но по скорости занял только пятое место. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Время семикратного чемпиона – 1:36.365 на резине средней жесткости С3 – оказалось почти на две секунды хуже результата Шарля Леклера. На таком же составе монегаск проехал на Ferrari F1-75 за 1:34.531. Это произошло примерно через два часа после открытия боксов, после чего попытки соперников обобрать у Скудерии лидерство успеха не возымели. При этом Шарль, кроме того, стал вторым по числу пройденных кругов – 63.

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Долгое время преимущество Леклера над всеми соперниками составляло 1,5 секунды, однако за полчаса до клетчатого флага Алекс Элбон на более мягких шинах С4 показала результат 1:35.070, что принесло новичку Williams вторую строчку в протоколе. 

Алекс Элбон, Williams FW44

Алекс Элбон, Williams FW44

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Третьим остался Себастьян Феттель из Aston Martin (1:35.706 на С3), с небольшим перевесом  превзошедший главных героев прошлого сезона – Red Bull и Mercedes. У «Быков» в четверг утром работал Серхио Перес, который преодолел за четыре часа наибольшую дистанцию, 69 кругов. 

Старт тестов оказался сложным для McLaren, чья машина большую часть времени оставалась в гараже. Команда не сообщила, что именно помешало ее работе. Еще до этого McLaren пришлось менять график, так как Даниэль Риккардо, который должен был сесть за руль, ощутил недомогание – и его заменил Ландо Норрис.

Гуаньюю Чжоу пришлось выбираться из кокпита Alfa Romeo после остановки на выезде с пит-лейна, но после того, как механики откатили машину обратно в гараж, китайский дебютант смог в скором времени вернуться на трассу. 

Важно отметить, что эффект «козления», который проявился еще в Барселоне, на этот раз вновь можно было увидеть на тех кругах, когда пилоты атаковали по-настоящему. Сильнее всего он проявился у Mercedes и Ferrari. В задней части машин этих команд, а также Alfa Romeo, можно было заметить специальные усиливающие стяжки, призванные добавить днищу жесткости. 

Для Haas, опоздавшей на тесты из-за поломки самолета, заезды в Сахире начнутся только с середины первого дня, хотя спешно вернувшийся к американцам Кевин Магнуссен уже появился в гараже.

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию второй тестовой сессии Ф1. 

Результаты тестов Ф1 в Бахрейне (утренняя сессия 10 марта)

  Гонщик Команда Время  Отст. Круги Шины
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:34.531   64  
2 Thailand Алекс Элбон Williams 1:35.070 0,539 53   
3 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 1:35.706 1,175 39  
4 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:35.977 1,446 70  
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:36.365 1,834 62  
6 France Эстебан Окон Alpine 1:36.768 2,237 42  
7 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:37.164 2,633 54  
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:37.580 3,049 21  
9 France Пьер Гасли AlphaTauri 1:37.888 3,357 44  
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