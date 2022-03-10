Леклер захватил лидерство на тестах, Williams – вторая по скорости
Пилот Ferrari уверенно опередил соперников по итогом первой половины дня в Сахире, Red Bull и Mercedes отстали почти на две секунды
Команды Формулы 1 начали вторую серию предсезонных тестов – за неделю до старта первого Гран При нового сезона они приступили к работе в жарком Бахрейне, где даже в тени воздух прогрелся до 30 градусов.
Двумя неделями ранее в прохладной Барселоне быстрейшими стали пилоты Mercedes, но в Сахир чемпионская команда привезла радикально переделанную машину W13 с предельно компактными понтонами.
Льюис Хэмилтон проехал 62 круга, став по этому показателю одним из лидеров, но по скорости занял только пятое место.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Время семикратного чемпиона – 1:36.365 на резине средней жесткости С3 – оказалось почти на две секунды хуже результата Шарля Леклера. На таком же составе монегаск проехал на Ferrari F1-75 за 1:34.531. Это произошло примерно через два часа после открытия боксов, после чего попытки соперников обобрать у Скудерии лидерство успеха не возымели. При этом Шарль, кроме того, стал вторым по числу пройденных кругов – 63.
Долгое время преимущество Леклера над всеми соперниками составляло 1,5 секунды, однако за полчаса до клетчатого флага Алекс Элбон на более мягких шинах С4 показала результат 1:35.070, что принесло новичку Williams вторую строчку в протоколе.
Алекс Элбон, Williams FW44
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Третьим остался Себастьян Феттель из Aston Martin (1:35.706 на С3), с небольшим перевесом превзошедший главных героев прошлого сезона – Red Bull и Mercedes. У «Быков» в четверг утром работал Серхио Перес, который преодолел за четыре часа наибольшую дистанцию, 69 кругов.
Старт тестов оказался сложным для McLaren, чья машина большую часть времени оставалась в гараже. Команда не сообщила, что именно помешало ее работе. Еще до этого McLaren пришлось менять график, так как Даниэль Риккардо, который должен был сесть за руль, ощутил недомогание – и его заменил Ландо Норрис.
Гуаньюю Чжоу пришлось выбираться из кокпита Alfa Romeo после остановки на выезде с пит-лейна, но после того, как механики откатили машину обратно в гараж, китайский дебютант смог в скором времени вернуться на трассу.
Важно отметить, что эффект «козления», который проявился еще в Барселоне, на этот раз вновь можно было увидеть на тех кругах, когда пилоты атаковали по-настоящему. Сильнее всего он проявился у Mercedes и Ferrari. В задней части машин этих команд, а также Alfa Romeo, можно было заметить специальные усиливающие стяжки, призванные добавить днищу жесткости.
Для Haas, опоздавшей на тесты из-за поломки самолета, заезды в Сахире начнутся только с середины первого дня, хотя спешно вернувшийся к американцам Кевин Магнуссен уже появился в гараже.
Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию второй тестовой сессии Ф1.
Результаты тестов Ф1 в Бахрейне (утренняя сессия 10 марта)
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|Шины
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:34.531
|64
|2
|Алекс Элбон
|Williams
|1:35.070
|0,539
|53
|3
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:35.706
|1,175
|39
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:35.977
|1,446
|70
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:36.365
|1,834
|62
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:36.768
|2,237
|42
|7
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:37.164
|2,633
|54
|
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:37.580
|3,049
|21
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:37.888
|3,357
|44
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