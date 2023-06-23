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Леклер займет в Aston Martin место Стролла. Новый прогноз от Ральфа Шумахера

Немецкий экс-пилот предложил очередной неординарный вариант развития событий на рынке пилотов Ф1

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR22

В умении делать резонансные заявления мало кто может сравнится в паддоке Ф1 с Ральфом Шумахером. Даже такие мастера разговорного жанра, как Жак Вильнев, Нико Росберг или Эдди Джордан, и рядом не стоят с победителем шести Гран При в умении раскрывать правду характеров.

Обычно немец или критикует всех подряд, или рассказывает о невероятных способностях своего племянника Мика. Но в недавнем эфире Sky Германия он выступил в жанре прогноза. Объектом анализа для 47-летнего немца стало будущее Шарля Леклера, который больше не хочет выступать за Ferrari.

«До недавнего времени у него было всего два потенциальных варианта – это Mercedes и Red Bull, – объяснил Ральф. – Однако с Mercedes сейчас уже ничего не выйдет, так как можно с уверенностью говорить, что там останется [Льюис] Хэмилтон. 

Однако я готов назвать новый вариант – это Aston Martin. Там сейчас тоже внимательно изучают ситуацию. Фернандо Алонсо останется на следующий год. Но кто знает, удержится ли в команде сын босса [Лэнс Стролл], если будет и дальше выступать, как сейчас, и не достигнет поставленных целей. 

Не исключено, что они захотят пригласить в пару к Алонсо еще одного сильного пилота. И самым логичным вариантом тут выглядит именно Шарль Леклер. Его кандидатура кажется еще более привлекательной в свете скорого начала сотрудничества с Honda».   

В нынешнем сезоне Стролл финишировал четвертым в суматошной австралийской гонке, тогда как больше ни разу не пробился в пятерку. Алонсо на такой же машине заработал за восемь Гран При шесть призовых кубков. По очкам перевес испанца является трехкратным: 117-37.

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Ральф Шумахер

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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