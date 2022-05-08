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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Леклер заговорил о скором обновлении Ferrari

Пилот Скудерии признал, что сейчас Red Bull просто быстрее

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Леклер заговорил о скором обновлении Ferrari
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Шарль Леклер стартовал с поула в Гран При Майами, однако на девятом круге пропустил вперед Макса Ферстаппена, после чего уже не смог вернуть лидерства. После финиша он пожаловался на резину, но признал, что «Быки» были просто быстрее, и понадеялся на обновления, которые сможет подготовить его команда.

«На первом отрезке у нас возникли серьезные проблемы с шинами Medium, что и позволило сопернику меня обогнать, – объяснил Леклер. – С этого момента гонка стала очень сложной. Да, на жесткой резине мы были более чем сильны, так что к концу гонки у меня появилась надежда, что я смогу догнать Макса.

Увы, надо признать, что Red Bull сегодня были быстрее. Но в конце концов это было весело.

Нам нужно прибавить. Мы знали, что в этом году очень большую роль сыграют обновления. Надеюсь, что получу их в ближайших гонках, и мы сможем сделать шаг вперед. Но правда в том, что с самого начала сезона мы видим очень плотную борьбу, и это делает чемпионат только интереснее».

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