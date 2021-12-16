Леклер заболел коронавирусом

Гонщик Ferrari Шарль Леклер заразился COVID-19. В посте команды сообщается, что у Леклера легкие симптомы: он чувствует себя нормально и будет изолироваться дома.

В последнем посте Леклера в соцсетях от 14 декабря написано, что он собирался посетить базу в Маранелло для подготовки к будущему сезону. Сам о состоянии он пока не сообщал.