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Формула 1 Новости

Леклер заболел коронавирусом

Автор:
, редактор

Сразу после декабрьских тестов в Абу-Даби

Леклер заболел коронавирусом

Гонщик Ferrari Шарль Леклер заразился COVID-19. В посте команды сообщается, что у Леклера легкие симптомы: он чувствует себя нормально и будет изолироваться дома.

 

В последнем посте Леклера в соцсетях от 14 декабря написано, что он собирался посетить базу в Маранелло для подготовки к будущему сезону. Сам о состоянии он пока не сообщал.

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