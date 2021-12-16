Формула 1 Новости
Леклер заболел коронавирусом
Автор: Александра Шубина , редактор
Сразу после декабрьских тестов в Абу-Даби
Гонщик Ferrari Шарль Леклер заразился COVID-19. В посте команды сообщается, что у Леклера легкие симптомы: он чувствует себя нормально и будет изолироваться дома.
В последнем посте Леклера в соцсетях от 14 декабря написано, что он собирался посетить базу в Маранелло для подготовки к будущему сезону. Сам о состоянии он пока не сообщал.
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Леклер заболел коронавирусом
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